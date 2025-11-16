Pasó por River sin pena ni gloria, lo descartó un equipo de la MLS y quedó libre por tercera vez en un año

A principios de este año, River sorprendió en el mercado de pases debido a que cerró la incorporación del mediocampista ofensivo paraguayo, Matías Rojas, quien llegó al club tras disputar la segunda parte de la temporada 2024 con la camiseta de Inter Miami en la MLS.

Durante los primeros seis meses de esta temporada, el rendimiento del ex Racing no fue el esperado, ya que se perdió muchos partidos por complicaciones físicas. Esto hizo que dejara de ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, por lo que rescindió su contrato y en agosto se marchó a Portland Timbers de la MLS.

En el elenco estadounidense, Rojas tampoco pudo encontrar su mejor versión, y es por eso que la dirigencia de Portland, equipo que quedó eliminado en los cuartos de final de la Major League Soccer, le comunicaron que no le renovarán su contrato, cuya fecha de vencimiento es el 31 de diciembre.

De esta manera, el volante ofensivo de 30 años volverá a quedarse con el pase en su poder. Una particularidad de esto es que será la tercera vez en menos de un año en la que vive esta situación. Ahora, deberá esperar ofertas en el próximo mercado de pases para continuar su carrera.

La primera vez que Rojas quedó libre fue el pasado 31 de diciembre de 2024, cuando no renovó su contrato con Inter Miami. Luego, rescindió su contrato con River en agosto, mientras que la tercera será ahora, ya que su equipo no tendrá competencia oficial hasta el año siguiente, por lo que ya puede negociar con otros clubes.

Sumado a esto, a mediados de 2024 también quedó libre. Esto se debe a que tuvo problemas económicos con Corinthians, club al que llegó en libertad de acción tras su paso por Racing, y al no recibir los pagos correspondientes, se declaró como jugador libre y se marchó.

Así las cosas, y con el Mundial a la vuelta de la esquina, Rojas buscará un nuevo club para la temporada 2026, en donde no solo buscará volver a su mejor versión futbolística, sino que también intentará meterse en el radar de Gustavo Alfaro pensando en una convocatoria a la Selección de Paraguay para la Copa del Mundo.

Los números de Matías Rojas en River

En su semestre como jugador del Millonario, Rojas disputó tan solo 8 partidos, en los que convirtió un gol en 148 minutos en cancha. Además, no recibió tarjetas, no logró ganar títulos y se perdió 11 encuentros por problemas musculares.

