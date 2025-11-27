A cinco meses de ser vendido por River y con Martín Palermo como guía, Adam Bareiro atraviesa una gran racha goleadora en Brasil

Adam Bareiro es uno de los futbolistas que integran la larga lista de fichajes que no le funcionaron a River en los últimos años, aunque en su caso no se le puede achacar la gestión a Marcelo Gallardo, sino que fue un pedido expreso de Martín Demichelis.

El arribo del delantero paraguayo que brilló en San Lorenzo al Millonario terminó concretándose en julio de 2024, pocos días antes que el DT se despidiera entre lágrimas en el Estadio Monumental, tras una victoria ante Sarmiento, para dar lugar al regreso del Muñeco.

Gallardo casi no dio oportunidades a Bareiro, aunque cuando le tocó jugar tampoco hizo demasiado por ganárselas, y el jugador terminó saliendo cedido rumbo al Al Rayyan de Qatar a inicios de este año. Finalmente, regresó para ser transferido al Fortaleza de Brasil por menos de la mitad de lo que se había pagado por él.

A cinco meses de esa transferencia, Adam Bareiro parece haberse reencontrado con su mejor versión, porque ya acumula una racha de goles consecutivos en los últimos cinco partidos que disputó por el Brasileirao, torneo en el que el equipo que conduce Martín Palermo lucha por mantener la categoría.

Sus primeros meses en el club fueron difíciles, pero es imposible no hacer coincidir el arribo del exgoleador de Boca como entrenador, en septiembre, con su mejoría. Su primer gol lo marcó el 5 de octubre para la victoria 2-1 ante Juventude y tres jornadas más tarde inició la seguidilla.

Anotó el primero de noviembre en el empate 1-1 ante Santos, el 6 en el empate 1-1 ante Ceará y el 9 en la igualdad 2-2 ante Gremio. Se perdió por acumulación de tarjetas amarillas el duelo ante Atlético Mineiro y a su regreso metió goles en dos triunfos claves para Fortaleza, ante Bahía por 3-2 y Bragantino por 1-0.

Palermo como guía

El periodista paraguayo Bruno Pont, que conoce bien a Martín Palermo de su paso por Olimpia, destacó en X como la llegada a Fortaleza mejoró notablemente a los delanteros del equipo. Adam Bareiro lleva anotados 6 goles en 11 partidos bajo su conducción y Deyverson 4 en los 8 que disputó con el exgoleador de Boca.

Más cerca de la salvación

Aunque sigue en puestos de descenso, Fortaleza logró liberarse desde la llegada de Palermo de lo que parecía una condena ya escrita. Una seguidilla de siete partidos sin perder, con tres triunfos y cuatro empates, le permitió al equipo quedar a dos puntos de salir de la zona roja, superando la posición de Santos y Vitoria.

