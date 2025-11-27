Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

A cinco meses de ser vendido por River y con Martín Palermo como guía, Adam Bareiro atraviesa una gran racha goleadora en Brasil

Adam Bareiro se fue del Millonario sin convertir goles, pero encontró en una leyenda de Boca la confianza y el consejo para recuperar su mejor versión.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El delantero se reencontró con su mejor versión tras dejar River.
© Getty ImagesEl delantero se reencontró con su mejor versión tras dejar River.

Adam Bareiro es uno de los futbolistas que integran la larga lista de fichajes que no le funcionaron a River en los últimos años, aunque en su caso no se le puede achacar la gestión a Marcelo Gallardo, sino que fue un pedido expreso de Martín Demichelis.

El arribo del delantero paraguayo que brilló en San Lorenzo al Millonario terminó concretándose en julio de 2024, pocos días antes que el DT se despidiera entre lágrimas en el Estadio Monumental, tras una victoria ante Sarmiento, para dar lugar al regreso del Muñeco.

Gallardo casi no dio oportunidades a Bareiro, aunque cuando le tocó jugar tampoco hizo demasiado por ganárselas, y el jugador terminó saliendo cedido rumbo al Al Rayyan de Qatar a inicios de este año. Finalmente, regresó para ser transferido al Fortaleza de Brasil por menos de la mitad de lo que se había pagado por él.

A cinco meses de esa transferencia, Adam Bareiro parece haberse reencontrado con su mejor versión, porque ya acumula una racha de goles consecutivos en los últimos cinco partidos que disputó por el Brasileirao, torneo en el que el equipo que conduce Martín Palermo lucha por mantener la categoría.

Sus primeros meses en el club fueron difíciles, pero es imposible no hacer coincidir el arribo del exgoleador de Boca como entrenador, en septiembre, con su mejoría. Su primer gol lo marcó el 5 de octubre para la victoria 2-1 ante Juventude y tres jornadas más tarde inició la seguidilla.

Tweet placeholder
Publicidad

Anotó el primero de noviembre en el empate 1-1 ante Santos, el 6 en el empate 1-1 ante Ceará y el 9 en la igualdad 2-2 ante Gremio. Se perdió por acumulación de tarjetas amarillas el duelo ante Atlético Mineiro y a su regreso metió goles en dos triunfos claves para Fortaleza, ante Bahía por 3-2 y Bragantino por 1-0.

Echeverri y tres más: los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

ver también

Echeverri y tres más: los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Palermo como guía

El periodista paraguayo Bruno Pont, que conoce bien a Martín Palermo de su paso por Olimpia, destacó en X como la llegada a Fortaleza mejoró notablemente a los delanteros del equipo. Adam Bareiro lleva anotados 6 goles en 11 partidos bajo su conducción y Deyverson 4 en los 8 que disputó con el exgoleador de Boca.

Más cerca de la salvación

Aunque sigue en puestos de descenso, Fortaleza logró liberarse desde la llegada de Palermo de lo que parecía una condena ya escrita. Una seguidilla de siete partidos sin perder, con tres triunfos y cuatro empates, le permitió al equipo quedar a dos puntos de salir de la zona roja, superando la posición de Santos y Vitoria.

Publicidad

En síntesis

  • Adam Bareiro fue fichado por River en julio de 2024 a pedido de Martín Demichelis.
  • Bareiro fue transferido al Fortaleza de Brasil luego de su cesión en el Al Rayyan de Qatar.
  • El DT Martín Palermo ha guiado a Bareiro a anotar 6 goles en 11 partidos con Fortaleza.
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

Lee también
Mientras River atraviesa una sequía goleadora, un delantero que dejó ir Gallardo la rompe en Brasil
River Plate

Mientras River atraviesa una sequía goleadora, un delantero que dejó ir Gallardo la rompe en Brasil

Fue campeón con Boca, una lesión truncó su paso por Ajax y ahora vive un complicado presente en Brasil
Fútbol Internacional

Fue campeón con Boca, una lesión truncó su paso por Ajax y ahora vive un complicado presente en Brasil

Cuestionado por los hinchas y con reacción viral de Palermo, el difícil presente de Bareiro en Fortaleza: “Horrible”
Fútbol Sudamericano

Cuestionado por los hinchas y con reacción viral de Palermo, el difícil presente de Bareiro en Fortaleza: “Horrible”

La decisión de Robert Lewandowski que influirá en el futuro cercano de Julián Alvarez
Fútbol europeo

La decisión de Robert Lewandowski que influirá en el futuro cercano de Julián Alvarez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo