Miguel Borja rompió el silencio sobre su continuidad en River: “Está todo dado”

Aunque River Plate está en enfocado en un semestre importante, en el que buscará su quita Copa Libertadores, hay situaciones contractuales que ya deben comenzar a tratarse por la cercanía de su vencimiento. El caso de Miguel Borja es uno de los más resonantes.

El delantero colombiano, con altibajos en los últimos años bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, atraviesa los últimos meses de su vínculo con el club de Núñez. Hasta ahora, el cafetero será jugador libre desde el 31 de diciembre en caso de que no renueve.

En ese contexto, Borja analiza el próximo paso en su carrera mientras dialoga con los dirigentes de River. Este sábado, en la previa del duelo ante Independiente en Avellaneda, el atacante se refirió a su situación en charla con TNT Sports y deslizó que se encamina a la continuidad.

“Soy consciente de lo que estoy viviendo, de lo que debo mejorar. Soy autocrítico y sé lo que tengo que mejorar Creo que tengo respaldo de parte de los compañeros y es muy bonito”, comenzó el atacante que lleva 3 años como futbolista de River.

Y se extendió: “Yo vivo el presente, estoy muy contento aquí a pesar de los momentos difíciles que he vivido familiares y deportivamente. Son más las cosas positivas que tengo, tengo la bendición de tener a mi hija que nació acá, estoy agradecido por eso y entonces creo que está todo dado para que la historia continúe”.

Gallardo respaldó a Borja tras el duelo ante San Martín de Tucumán

El Muñeco habló de Miguel Ángel Borja en la conferencia de prensa posterior al partido frente a San Martín de Tucumán por la Copa Argentina y lo respaldó: “Está pasando por una racha negativa, pero me gustó como se movió, tuvo situaciones, le faltó definir, pero es un jugador que siempre ha hecho goles. Tiene que tranquilizarse, no encerrarse en esa condición de frustración que es normal con un nueve que tiene posibilidades de hacer gol y no las hace. Tiene que confiar en él y lo seguiremos apoyando mientras tenga las oportunidades”.

Además, agregó: “Un delantero que tiene cinco situaciones de gol no está incómodo. Si él las hubiese concretado, era otra cosa. No lo vi incómodo para nada. Tuvo las situaciones, se movió bien, generó para el equipo, le faltó el gol nada más. Va a pelear con los delanteros, hoy le tocó jugar, pero mañana quizás a otro. Si incómodo es si hace gol o no, el análisis es muy flaquito. A Miguel se lo detecta si es goleador o no, yo lo fui a buscar por eso, no fui a que me haga el trabajo de Julián Alvarez, Borré o Salas. Se destaca por sus goles”.

“El rendimiento va en función del equipo, observo eso, porque no solo tiene que estar en las necesidades de hacer gol, sino también de funcionar para el equipo. Hoy no hizo gol pero fue funcional para el equipo. Me gustó el partido que hizo, más allá del gol. Fue un jugador que siempre hizo goles toda su carrera, está pasando por un momento de sequía, pero mientras tenga confianza en él, va a seguir teniendo minutos”, cerró Gallardo.

