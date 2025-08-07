River goleó por 3 a 0 a San Martín de Tucumán el pasado sábado en Santiago del Estero por los 16avos de final de la Copa Argentina. Los de Marcelo Gallardo tuvieron una buena performance en líneas generales, aunque hubo un punto bajo en la ofensiva y fue Miguel Ángel Borja, quien hace tiempo viene con rendimientos irregulares y ante el Santo recibió duras críticas por parte de los hinchas tras desperdiciar algunas situaciones claras.

La paciencia del hincha de River con Miguel Ángel Borja pareciera haberse terminado. De hecho, más de una vez recibió cuestionamientos en el Monumental, sobre todo cuando la voz del estadio lo nombra. Ante la lesión de Maxi Salas y teniendo en cuenta que Sebastián Driussi todavía no está al 100% tras haber sufrido un esguince severo de tobillo en junio, todo indica que Marcelo Gallardo pondrá a Miguel Borja como titular el próximo sábado cuando el Millonario visite a Independiente desde las 18.30 por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

¿Cómo formaría River contra Independiente?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once ante el Rojo sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuño; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

Fuerte respaldo de Gallardo a Borja tras su fallido partido ante San Martín de Tucumán

El Muñeco habló de Miguel Ángel Borja en la conferencia de prensa posterior al partido frente a San Martín de Tucumán por la Copa Argentina y lo respaldó: “Está pasando por una racha negativa, pero me gustó como se movió, tuvo situaciones, le faltó definir, pero es un jugador que siempre ha hecho goles. Tiene que tranquilizarse, no encerrarse en esa condición de frustración que es normal con un nueve que tiene posibilidades de hacer gol y no las hace. Tiene que confiar en él y lo seguiremos apoyando mientras tenga las oportunidades”.

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Un delantero que tiene cinco situaciones de gol no está incómodo. Si él las hubiese concretado, era otra cosa. No lo vi incómodo para nada. Tuvo las situaciones, se movió bien, generó para el equipo, le faltó el gol nada más. Va a pelear con los delanteros, hoy le tocó jugar, pero mañana quizás a otro. Si incómodo es si hace gol o no, el análisis es muy flaquito. A Miguel se lo detecta si es goleador o no, yo lo fui a buscar por eso, no fui a que me haga el trabajo de Julián Alvarez, Borré o Salas. Se destaca por sus goles”.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue campeón de Libertadores con River y explicó porqué Marcelo Gallardo está en deuda: “No me deslumbra este equipo”

“El rendimiento va en función del equipo, observo eso, porque no solo tiene que estar en las necesidades de hacer gol, sino también de funcionar para el equipo. Hoy no hizo gol pero fue funcional para el equipo. Me gustó el partido que hizo, más allá del gol. Fue un jugador que siempre hizo goles toda su carrera, está pasando por un momento de sequía, pero mientras tenga confianza en él, va a seguir teniendo minutos”, cerró Gallardo.

ver también La molestia de Gallardo con un periodista que cuestionó el nivel de Borja en River: “No entiendo”