River Plate

Nacho Fernández dejaría River y un club argentino irá a la carga por él

El contrató del Cebrero con el Millonario termina a fines de 2025 en no renovaría en Núñez, por lo que deberá definir su futuro.

Por Lautaro Toschi

El 2025 de River es para que haya cambios profundos y todo indica que lo habrá de cara al 2026. Se terminan los contratos de seis futbolistas de peso a fines de 2025 y todo indica que ninguno de ellos será renovado y uno de ellos es el de Nacho Fernández. Inclusive, su falta de minutos en el último Superclásico fue una clara señal de fin de ciclo, especialmente luego del ingreso de Matías Galarza Fonda para reemplazar a Maxi Meza, pudiendo ser Nacho el elegido por Marcelo Gallardo.

Ante este panorama, Gimnasia y Esgrima La Plata desea el regreso de Nacho Fernández. El próximo 29 de noviembre habrá elecciones en el Lobo y todos los candidatos a presidente están de acuerdo en que lo correcto es ir a buscar al Cerebro para que sea la bandera futbolística del 2026. Cabe recordar que Nacho inició su carrera allí y dejó un gran recuerdo.

¿Qué jugadores dejarían River a fin de año?

  • Ignacio Fernández (finalización de contrato)
  • Enzo Pérez (finalización de contrato)
  • Miguel Ángel Borja (finalización de contrato)
  • Gonzalo Martínez (finalización de contrato)
  • Milton Casco (finalización de contrato)
  • Federico Gattoni (finalización de contrato)
  • Paulo Díaz (razones futbolísticas)
  • Fabricio Bustos (razones futbolísticas)
  • Sebastián Boselli (razones futbolísticas)
  • Matías Galarza Fonda (razones futbolísticas)
El paso de Nacho Fernández por Gimnasia

Nacho se formó en Gimnasia y allí debutó en Primera en la temporada 2010/11, pero apenas disputó un partido antes de marcharse a préstamo a Temperley por un año. Volvió cuando el Lobo estaba en la B Nacional en 2012 y fue pieza clave en el ascenso, permaneció en el club hasta fines de 2015 cuando lo fue a buscar River y cambió de club. En total disputó 116 partidos con la casaca de Gimnasia, convirtió 17 goles y brindó 19 asistencias.

Qué resultados necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

DATOS CLAVE

  • Seis futbolistas de River Plate terminan sus contratos a fines de 2025 y no serían renovados.
  • Nacho Fernández debutó en Primera División con Gimnasia en la temporada 2010/11 y el Lobo quiere volver a contar con él.
  • El club Gimnasia y Esgrima La Plata celebrará elecciones el próximo 29 de noviembre.
Lautaro Toschi

