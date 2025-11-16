Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Qué resultados necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El Millonario se encuentra cuarto en la tabla anual antes del cierre de la temporada regular, un puesto más arriba está Argentinos.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

River cayó en picada tras quedar eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final ante Palmeiras. Desde entonces perdió contra Deportivo Riestra, Rosario Central, Sarmiento, Gimnasia y Boca. En el medio le ganó a Racing -Copa Argentina- y Talleres por el Torneo Clausura. Por otro lado, igualó ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina, pero cayó por penales.

Esta situación hizo que baje puestos considerablemente tanto en la Zona B del Torneo Clausura y también en la tabla anual, la que da cupos a las copas internacionales del próximo año. De hecho, los de Marcelo Gallardo llegaron a la fecha 16 del Clausura, la última de la temporada regular- fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026, pero eso podría cambiar este domingo.

¿Qué resultados necesita River para clasificar a la Libertadores?

River visitará a Vélez este domingo desde las 17 horas por la fecha 16 del Torneo Clausura. Los de Marcelo Gallardo deberán sumar de a tres si quieren clasificar a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual, pero también dependerá de Argentinos Juniors, que se mide ante Estudiantes en La Plata este mismo domingo a partir de las 20.15 horas.

Si River gana y Argentinos Juniors pierde, el Millonario quedará tercero en la tabla anual, que da cupo a las fases previas de la Libertadores. También existe la posibilidad que los de Núñez ganen, pero que Argentinos empate y de ser así, será determinante que River gane por diferencia mayor a dos goles.

River viene de caer ante Boca en La Bombonera. (Foto: Getty).

River viene de caer ante Boca en La Bombonera. (Foto: Getty).

Las otras posibilidades de clasificar a la Libertadores 2026

Alivio en River: Así quedó la tabla anual tras el empate de San Lorenzo y Riestra y la derrota de Rosario Central

ver también

Alivio en River: Así quedó la tabla anual tras el empate de San Lorenzo y Riestra y la derrota de Rosario Central

Existen otros escenarios que clasificarían a River a la Copa Libertadores 2026. El Millonario ya selló su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y si bien no encuentra los resultados, la realidad es que tiene chances de ser campeón y en caso de ser así, participará de la Libertadores 2026 directamente desde la fase de grupos.

Publicidad

Otro escenario posible es que los de Marcelo Gallardo terminen cuartos en la tabla anual, pero que alguno de los tres que quedaron arriba -Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors- salgan campeones del Torneo Clausura y eso liberaría un cupo, por lo que los de Núñez jugarían el torneo más importante del continente desde las fases previas.

Inclusive, también está la posibilidad que este domingo gane, Argentinos Juniors no lo haga, los de Gallardo terminen terceros en la anual, pero que no inicien su camino en la Libertadores desdela fases previas, para eso tendrían que salir campeones del Clausura Rosario Central o Boca.

DATOS CLAVE

  • River Plate perdió contra cinco equipos tras la eliminación de la Copa Libertadores.
  • Marcelo Gallardo y su equipo están fuera de clasificación a Copa Libertadores 2026 antes de la fecha 16.
  • River jugará contra Vélez Sarsfield este domingo a las 17 horas por la fecha 16 del Clausura.
Publicidad
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Que Lautaro Martínez sea suplente es una de las grandes injusticias de la historia de la Selección"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
River hoy: Ruberto pide pista, la formación vs. Vélez y cómo podría haber Superclásico en octavos
River Plate

River hoy: Ruberto pide pista, la formación vs. Vélez y cómo podría haber Superclásico en octavos

El juvenil de 17 años que firmó con Vélez y murió ahogado en el Río Paraná
Fútbol Argentino

El juvenil de 17 años que firmó con Vélez y murió ahogado en el Río Paraná

Thiago Almada reveló a qué club elegirá entre Vélez y Boca en su regreso al fútbol argentino: “Mi prioridad”
Fútbol Argentino

Thiago Almada reveló a qué club elegirá entre Vélez y Boca en su regreso al fútbol argentino: “Mi prioridad”

El comentario de Bielsa del que la FIFA toma nota para el Mundial 2026
Mundial 2026

El comentario de Bielsa del que la FIFA toma nota para el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo