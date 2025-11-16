Qué resultados necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

River cayó en picada tras quedar eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final ante Palmeiras. Desde entonces perdió contra Deportivo Riestra, Rosario Central, Sarmiento, Gimnasia y Boca. En el medio le ganó a Racing -Copa Argentina- y Talleres por el Torneo Clausura. Por otro lado, igualó ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina, pero cayó por penales.

Esta situación hizo que baje puestos considerablemente tanto en la Zona B del Torneo Clausura y también en la tabla anual, la que da cupos a las copas internacionales del próximo año. De hecho, los de Marcelo Gallardo llegaron a la fecha 16 del Clausura, la última de la temporada regular- fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026, pero eso podría cambiar este domingo.

¿Qué resultados necesita River para clasificar a la Libertadores?

River visitará a Vélez este domingo desde las 17 horas por la fecha 16 del Torneo Clausura. Los de Marcelo Gallardo deberán sumar de a tres si quieren clasificar a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual, pero también dependerá de Argentinos Juniors, que se mide ante Estudiantes en La Plata este mismo domingo a partir de las 20.15 horas.

Si River gana y Argentinos Juniors pierde, el Millonario quedará tercero en la tabla anual, que da cupo a las fases previas de la Libertadores. También existe la posibilidad que los de Núñez ganen, pero que Argentinos empate y de ser así, será determinante que River gane por diferencia mayor a dos goles.

River viene de caer ante Boca en La Bombonera. (Foto: Getty).

Las otras posibilidades de clasificar a la Libertadores 2026

Existen otros escenarios que clasificarían a River a la Copa Libertadores 2026. El Millonario ya selló su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y si bien no encuentra los resultados, la realidad es que tiene chances de ser campeón y en caso de ser así, participará de la Libertadores 2026 directamente desde la fase de grupos.

Otro escenario posible es que los de Marcelo Gallardo terminen cuartos en la tabla anual, pero que alguno de los tres que quedaron arriba -Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors- salgan campeones del Torneo Clausura y eso liberaría un cupo, por lo que los de Núñez jugarían el torneo más importante del continente desde las fases previas.

Inclusive, también está la posibilidad que este domingo gane, Argentinos Juniors no lo haga, los de Gallardo terminen terceros en la anual, pero que no inicien su camino en la Libertadores desdela fases previas, para eso tendrían que salir campeones del Clausura Rosario Central o Boca.

