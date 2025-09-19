Es tendencia:
River Plate

Marcelo Gallardo sorprende con la formación ultra alternativa que pondrá para que River visite a Atlético Tucumán

Con vistas a lo que será el duelo en el norte del país, el Muñeco habría definido la formación de River.

Por Julián Mazzara

El plantel de River se entrenó en el Monumental.
El plantel de River se entrenó en el Monumental.

River quiere dejar atrás lo que fue la caída en el Monumental frente a Palmeiras, y este sábado visitará a Atlético Tucumán por la fecha 9 del Torneo Clausura, donde Marcelo Gallardo buscará que sus dirigidos consigan un triunfo que les permita seguir liderando la Zona B.

Con el objetivo de revertir la serie ante los brasileños, que se disputará el miércoles 24 de septiembre, habrá una gran rotación dentro de la formación que colocará en el norte argentino. Lógicamente, debido a la lesión que sufrió, Sebastián Driussi no estará ni siquiera en la convocatoria.

Jeremías Ledesma ocuparía el lugar de Franco Armani, además de que en la defensa estarían Fabricio Bustos y Milton Casco en los laterales, mientras que la zaga central sería conformada por Sebastián Boselli y Ulises Giménez. Pero el mediocampo tendría un bajísimo promedio de edad: cerca de 20 años.

El debutante en la máxima categoría Agustín De la Cuesta estaría acompañado por Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina y Juan Cruz Meza. Claramente, el objetivo del Muñeco es claro y la mayoría de los suplentes tendrían una chance de demostrar en el ámbito local. Incluso, por el conflicto que hay con su contrato, Ian Subiabre no estará en la convocatoria, por lo que Facundo Colidio estaría desde el inicio junto a Miguel Borja.

La formación de River se confirmará minutos antes del encuentro, ya que resta el último entrenamiento, además del viaje posterior hacia tierras tucumanas para que el plantel se instale en el hotel de concentración y este sábado se dirija hacia el Estadio Monumental José Fierro.

Miguel Borja, delantero de River. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Miguel Borja, delantero de River.

La posible formación de River vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura

Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Maxi Salas ilusionó a todo River de cara a la revancha contra Palmeiras por la Copa Libertadores

¿Qué canal pasa Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura?

Este sábado 20 de septiembre, a las 21:15, Atlético Tucumán recibirá a River por la fecha 9 del Torneo Clausura en el Estadio Monumental José Fierro. El encuentro podrá visualizarse por medio de TNT Sports.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

