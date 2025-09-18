River castigó a uno de sus jugadores y no le permitirá ir al Mundial Sub 20 pese a que fue convocado por la Selección Argentina

Del 27 de septiembre al 19 de octubre, la Selección Argentina Sub 20 disputará una nueva edición del Mundial Sub 20. Para ello, Diego Placente confirmó este jueves la lista de convocados con el sueño de ganar el sexto título mundial en esta categoría para el Xeneize.

Entre las apariciones más destacadas está la de Ian Subiabre. El delantero de 18 años, que ya cuenta con un puñado de partidos en la Primera División de River Plate, es el único de los de Marcelo Gallardo en la lista. Sin embargo, no tiene el aval del club para viajar a Chile para la cita.

Como adelantó BOLAVIP hace más de una semana, la institución de Núñez no cederá a Subiabre al Mundial Sub 20 a menos que el jugador y sus representantes renueven el vínculo del futbolista con River antes de que se desarrolle el evento de la FIFA.

El actual contrato del joven atacante con el Millonario tiene vigencia hasta diciembre de 2026, pero la idea de la dirigencia liderada por Jorge Brito es que se extienda la fecha de finalización, pero también que se añada una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Ian Subiabre, jugador de River. (Foto: Getty)

En ese contexto, River ya le avisó a Placente que no cederá a jugador en estas condiciones. Incluso, tienen el visto bueno de AFA sobre esta decisión. Claudio Tapia tendrá una reunión con los representantes de Subiabre, entre los que está Claudio Caniggia, para interceder e intentar destrabar la situación para que renueve y juegue el Mundial.

Publicidad

Publicidad

Los números de Subiabre en River

Ian Subiabre acumula 19 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de River, conquistando una anotación y una asistencia.

La cotización de Ian Subiabre

Según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, Ian Subiabre tiene actualmente un valor de mercado de 1.200.000 euros.

Los convocados para el Mundial Sub 20

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial de Chile Sub 20. (Foto: Prensa Selección Argentina)

Publicidad

Publicidad

Todos los grupos del Mundial Sub 20

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

ver también FIFA oficializó la caída de Argentina del Ranking de selecciones: España líder y Francia segundo