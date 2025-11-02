Es tendencia:
La contundente decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Gimnasia por el Torneo Clausura 2025

El Millonario recibió un cachetazo ante el Lobo y frente a su público y la determinación del DT retumbó fuerte en Núñez.

Por Agustín Vetere

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
En el Estadio Más Monumental, River Plate perdió por 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la Fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Así, el Millonario cosechó una nueva decepción en medio de una importante silbatina por parte de su público.

Los comandados por Marcelo Gallardo ganaron solo 2 de sus últimos 10 partidos y corren riesgo de fallar en sus últimos dos objetivos en pie en este segundo semestre. La derrota de este domingo complicó a los de Núñez en la Tabla Anual y, a dos fechas del cierre de la fase regular, aún no aseguraron su clasificación a los octavos de final del Clausura.

Luego del compromiso, los periodistas lo esperaron en la sala de prensa mientras los hinchas aguardaban por las explicaciones de este nuevo cachetazo. Sin embargo, el Muñeco decidió no asistir a la misma. Una determinación tomada a poco más de una hora del final del duelo.

Esta decisión del DT lleva una importante carga no solo por la racha que atraviesa el equipo de Núñez, sino también que se trata del partido antesala a una nueva edición del Superclásico. Gallardo y sus dirigidos visitarán a Boca el próximo fin de semana ante la urgencia de sumar de a tres.

Será un enfrentamiento directo por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores por la Tabla Anual. Boca acumula 4 puntos más que River y, en caso de obtener al menos un empate, asegurará su presencia en el certamen internacional tras dos años de ausencia.

Qué le queda a River en el Torneo Clausura

Con dos partidos por delante en la fase regular, los puntos en juego son cruciales para el Millonario. El próximo domingo disputará la Fecha 15 nada menos que ante Boca Juniors en La Bombonera. Luego, cerrará ante Vélez Sarsfield en el Estadio Amalfitani.

Así está la tabla del Torneo Clausura

DATOS CLAVE

  • El equipo de Marcelo Gallardo ganó solo 2 de sus últimos 10 partidos jugados.
  • La reciente derrota complicó al equipo de Núñez en la Tabla Anual a dos fechas del cierre de fase.
  • El Muñeco decidió no asistir a la sala de prensa tras el partido, antes del próximo Superclásico con Boca.
agustín vetere
Agustín Vetere

jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

