No se vio en TV: la reacción de Marcelo Gallardo al agónico gol de Racing en la caída de River por los octavos del Torneo Clausura 2025

River le puso punto final a un año lamentable. No solamente desde los resultados, sino también desde el juego. Fueron contados con los dedos de las manos los encuentros en los que jugó realmente bien y eso generó un desgaste importante en los hinchas. Marcelo Gallardo tuvo su cuota de responsabilidad, pero muchos jugadores demostraron no estar a la altura y uno de ellos fue Matías Galarza Fonda, que llegó en el último mercado de pases y tuvo responsabilidad directa en la eliminación del Millonario del Torneo Clausura ante Racing en octavos de final.

El Millonario comenzó con el pie izquierdo en su visita a Racing: a los tres minutos del primer tiempo ya lo perdía 1 a 0 gracias a un tanto de cabeza de Solari. Ya en la segunda mitad y con los ingresos de Juanfer y Subiabre y se pudo ver una mejoría en un partido que era parejo y sumamente físico.

De hecho, Subiabre primero y Juanfer a los pocos minutos fueron los encargados de dar vuelta el resultado en una ráfaga, pero la ilusión del Millonario no duró mucho ya que Lucas Martínez Quarta -en contra- estableció la igualdad luego de una buena acción de Toto Fernández.

Cuando todo indicaba que el partido iría al alargue apareció Gastón Martirena en la última del partido luego de aprovechar un error de amateur de Matías Galarza Fonda en el área de River. De esta manera, la Academia se impuso por 3 a 2 y jugará los cuartos de final del Clausura, mientras que los de Marcelo Gallardo pusieron punto final a un año para el olvido.

Así reaccionó Gallardo al gol de Martirena

El Muñeco estuvo activo durante gran parte del partido, intenso con sus jugadores, enojado con aquellos que no se brindaban al 100% y también tuvo un rol imp, como para empeorarlo drásticamente, con Portillo y Galarza. Sobre el final del partido, tuvo una reacción de incredulidad al tercer gol de Racing, primero se quedó inmóvil y luego comenzó a negar con la cabeza.

Las frases más polémicas de Gallardo en conferencia de prensa

“Digo en el trimestre porque es donde hemos perdido la mayoría de los partidos y nunca había pasado. Es difícil analizar cuando decís todo el año, porque fue en el último trimestre “.

“. “Si alguno está esperando que escape a este momento, está equivocado. Voy a dar la cara como me lo he ganado y con mucha capacidad a empezar a trabajar mañana, porque no voy a descansar”.

y con mucha capacidad a empezar a trabajar mañana, porque no voy a descansar”. “ Es un año malo dentro de mi carrera como entrenador, pero tuve también otros buenos . Todo lo que pueda explicar acá tampoco tiene mucha defensa con relación a mi persona y no tiene mucho sentido. Me conozco, sé quién soy y cómo trabajo junto a mi equipo y con eso estoy bien conmigo”.

. Todo lo que pueda explicar acá tampoco tiene mucha defensa con relación a mi persona y no tiene mucho sentido. Me conozco, sé quién soy y cómo trabajo junto a mi equipo y con eso estoy bien conmigo”. “Seguramente he fallado y soy muy autocrítico conmigo. Mi autocrítica es personal, es para adentro . Mi revisión es para adentro, no vengo a exponer a nadie y vengo a ponerme al frente para decir que seguramente hemos cometido errores”.

. Mi revisión es para adentro, no vengo a exponer a nadie y vengo a ponerme al frente para decir que seguramente hemos cometido errores”. “Yo por lo menos sé que en mi interior tengo mucho para dar y si no lo sintiera así sería el primero en levantar la mano y dar las gracias. Lo tomo como lo que es, un segundo semestre donde no dimos la talla para dar el paso al frente”.

