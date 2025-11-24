Pese a un nuevo fracaso de River, Marcelo Gallardo confirmó su continuidad como técnico: “Esto no va a terminar así”

Luego de la derrota de River ante Racing por 3 a 2 por los octavos de final del Torneo Clausura, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, habló con los medios en conferencia de prensa, en donde hizo una fuerte autocrítica por el mal año de su equipo.

Además, volvió a tocar el tema de su continuidad. Al respecto de esto, afirmó que se siente con fuerzas para el año que viene y reveló que a partir de mañana comenzará a trabajar en la planificación tanto del mercado de pases como también de la renovación del plantel.

“Parecería que el partido de hoy, por cómo inicia y cómo termina puede ser una consecuencia de lo que fue este último trimestre, en el que claramente nos fue difícil sostenernos como equipo como había empezado el año. Claramente estoy desilusionado por cómo lo terminamos”, inició el Muñeco.

“Indudablemente no fue un año que pudimos sacar adelante, no fue como hubiéramos querido atravesar, con objetivos en juego hasta el final. Eso claramente nos pone en un lugar muy incómodo, en el que hay que hacerse cargo y soy y vengo advirtiendo desde que esto viene sucediendo”, siguió.

Y agregó para afirmar su continuidad: “Asumo la responsabilidad de este momento, de este año, pero también me tomaré estos días, como lo vengo haciendo en los últimos tiempos, de reflexión, de revisión, para cambiar porque esto no va a terminar así. Termina el año de manera negativa y ya en mi cabeza empezaré a pensar de cómo seguimos y en ese cómo seguimos es empezar a trabajar desde mí. Fue un año difícil y es incómodo estar en esta situación”.

La autocrítica por el mal año

A lo largo de la conferencia, el entrenador fue autocrítico por el mal último trimestre de su equipo, en el que perdió 9 de los 12 partidos que disputó y quedó eliminado de todas las competencias. “Seguramente he fallado y soy muy autocrítico conmigo. Mi autocrítica es personal, es para adentro. Mi revisión es para adentro, no vengo a exponer a nadie y vengo a ponerme al frente para decir que seguramente hemos cometido errores. Pero hay que asumirlos“, soltó.

“Soy el primero, levanto la mano y no tengo ningún tipo de inseguridades en ese sentido. Cuando las cosas no salen soy el responsable, y cuando salen, suelo ser responsable también. Ahora, si querés que me desnude delante de todos, no, porque no estoy para eso. Si soy consciente de lo que tengo hecho como diagnóstico y lo hablaré con mi equipo, con las personas que sean las que corresponden y a partir de ahí se definirán cosas, actuando con absoluta responsabilidad”, agregó.

Y cerró: “Es un año malo dentro de mi carrera como entrenador, pero tuve también otros buenos. Todo lo que pueda explicar acá tampoco tiene mucha defensa con relación a mi persona y no tiene mucho sentido. Me conozco, sé quién soy y cómo trabajo junto a mi equipo y con eso estoy bien conmigo”.

La planificación para el próximo año

“Exactamente. Volver a reunirnos dentro de dos días, comunicar las cosas que hayan que comunicar, empezar a trabajar en eso y en cuándo volvemos, que seguramente va a ser antes de las fiestas para trabajar. Necesitamos el tiempo para volver, no hemos parado en todo el año y nos ha costado el último trimestre para sostenernos desde lo físico y mental“, dijo el entrenador sobre el 2026.

“Tenemos que descomprimir porque las cabezas están demasiado cargadas y cuando eso pasa en un panorama negativo cuesta mucho más. El vaso en la mano cuesta sostenerlo. Hay que liberar y pensar en lo que viene. Para lo que viene ya no debemos fallar, esa va a ser la idea”, sumó.

Y cerró respecto a la dependencia de otros resultados para jugar la Libertadores: “Cuando hablaba de momentos incómodos, terminar el año en esta situación es de esas incomodidades. No depender de nosotros es incómodos. No le tengo miedo a tener que empezar el año en el lugar que corresponde y con una cabeza totalmente renovada y hacerme cargo de lo que venga. Desde ese lugar esperemos reestructurarnos, refrescarnos y volver a conformar una estructura sólida que nos identifique”.