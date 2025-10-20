Es tendencia:
Si hay alguien que no se puede enojar con Gallardo, ese es Quintero: hace siete años que vive del gol a Boca en Madrid

Ya es tiempo de que el colombiano se ponga bien físicamente y vuelva a hacer un gol que le dé otro campeonato a River.

Por Toti Pasman

Juan Fernando Quintero ante Talleres.

Si hay alguien que no se puede enojar con Marcelo Gallardo, ese es Juan Fernando Quintero. El colombiano tiene la mejor zurda del fútbol argentino y posiblemente de América y es un crack, pero hace siete años, como todo River, sigue viviendo del gol en el Bernabéu contra Boca.

Sí, el gol más importante de toda la historia de River lo hiciste vos, Quintero, todo tuyo. Ahora, creo que ya es tiempo de que vuelvas a hacer un gol que le dé otro campeonato al Millonario.

Repasemos un poquito lo que vino después de Madrid: la rompiste unos meses, te lesionaste, volviste, jugaste y ya no en el mismo nivel, te quisiste ir a China, River te repatrió, habló con la FIFA, mandó los dólares afuera para que los cobres durante la pandemia, volviste a River, jugaste un tiempo, se fue Gallardo, te fuiste a Junior, te fuiste a Racing e inventaste la pantomima de América de Cali.

Terminaste volviendo a River, justamente con Gallardo haciendo que te paguen más de 2 palos y medio, con un contrato espectacular y te enojás porque te saca. La verdad que el partido tuyo, el otro día en Córdoba, era bastante flojito. Como dijo el Muñeco, ponete bien físicamente, rompela y volvé a darle campeonatos a River.

