River hoy: la formación vs. San Martín de Tucumán y el posible destino de Kranevitter en un equipo de la Liga Profesional

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 1 de agosto de 2025, el día previo a enfrentar a San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina. La formación que pondría Marcelo Gallardo, cómo se encuentran los lesionados, qué será del futuro de Matías Kranevitter y la decisión que tomó Matías Patanian de cara a las elecciones presidenciales de este año.

La probable formación de River vs. San Martín de Tucumán

El próximo sábado, a partir de las 21.10 horas, River enfrentará a San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina en Santiago del Estero. Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once para jugar contra el Santo sería: Jeremías Ledesma; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

Miguel Ángel Borja jugaría desde el arranque ante San Martín. (Foto: Getty).

¿Cuándo podrían volver los lesionados?

Son varios los jugadores lesionados en River. Quien ya recibió el alta médica, pero apuntaría a volver ante Independiente -el 10 de agosto- es Sebastián Driussi, que a mediados de junio sufrió una lesión en su tobillo. Por su parte, tanto Maximiliano Salas como Lucas Martínez Quarta -ambos con esguince de rodilla- tienen para quince días más de recuperación y su vuelta sería después del duelo de ida de octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad, duelo a jugarse el 14 de agosto.

Maxi Salas se lesionó ante San Lorenzo. (Foto: Getty).

Kranevitter se acerca a Unión

Antes del inicio formal del segundo semestre, Marcelo Gallardo les informó a algunos jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta y que se busquen club. Entre ellos está Matías Kranevitter, quien negocia por estos días poder rescindir su contrato con el club y así poder resolver su futuro. Quien inició negociaciones por él fue Unión y todo indica que allí continuaría su carrera.

Publicidad

Publicidad

ver también Matías Kranevitter, uno de los borrados por Gallardo en River, podría pasar a un equipo de la Liga Profesional

Patanian confirmó qué rol tendrá en las elecciones

En diálogo con Radio La Red, Matías Patanian -actual vicepresidente de River- confirmó qué rol cumplirá en las elecciones de noviembre de este año: “Todos nos corremos para dejarlo a Stéfano. Lo vamos a acompañar, siempre vamos a estar. Hoy por hoy no es objetivo ser presidente, no me voy a ir de River, voy a seguir. Mi vida con River la tengo más que hecha en cuanto a lo que pasó”. Cabe destacar que el oficialismo ya tiene a su candidato y será Stéfano Di Carlo.