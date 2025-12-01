Encuesta Bolavip: los hinchas de River eligieron entre jugar Libertadores con Boca campeón o Sudamericana en 2026

River tuvo un pésimo último trimestre y complicó sus chances de jugar la Copa Libertadores en 2026. Al no haber ganado ningún título y quedado cuarto en la tabla anual, los de Marcelo Gallardo dependen de Boca para disputar el torneo más importante del continente en 2026.

El haber quedado cuarto en la tabla anual hizo que River solamente tenga una vía para clasificar a la Libertadores y es esperar que alguno de los tres equipos que quedó encima en dicha tabla salga campeón del Torneo Clausura, pero dos de ellos -Rosario Central y Argentinos Juniors- quedaron eliminados, por lo que ahora solamente accedería al torneo más relevante de Sudamérica si Boca gana el torneo local.

Los hinchas de River votaron y no dudaron

Una ver terminado el partido entre Boca y Argentinos Juniors, Bolavip planteó una encuesta en su canal de WhatsApp para hinchas de River y los invitó a votar. La pregunta eran sencilla, preferían que el Xeneize salga campeón del Clausura y jugar la Libertadores 2026 o ir a la Copa Sudamericana, pero que el rival de toda la vida no gane el campeonato.

Los resultados fueron contundentes: más de 3300 personas optaron por disputar la Copa Sudamericana en 2026 y que Boca no salga campeón. Solamente 685 votaron que el eterno rival gane el campeonato y acceder a la Libertadores del próximo año. Cabe destacar que, en caso de clasificar a la Libertadores, será desde la Fase 2, popularmente conocido como repechaje.

¿Contra quién jugará Boca la semifinal?

Luego de superar a Argentinos Juniors en La Bombonera, los de Claudio Úbeda esperan rival y lo conocerán este lunes por la noche cuando Racing y Tigre se enfrenten en Avellaneda. Lo que es un hecho es que el Xeneize disputará la próxima instancia en condición de local, eso se debe a que salió primero en la Zona A del Torneo Clausura.

