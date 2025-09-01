Paulo Díaz, tras la victoria de River ante San Martín de San Juan por el Torneo Clausura: “Salas es un pesado”

River ganó y gustó, al menos por momentos. Los de Marcelo Gallardo recibieron a San Martín de San Juan por la séptima jornada de la Zona B del Torneo Clausura y obtuvieron un triunfo por 2 a 0 que fue más que importante ya que con estos tres puntos recuperó la cima de la tabla de su grupo y también lidera la anual, que da cupos a las copas internacionales de 2026. Los autores de los tantos fueron Santiago Lencina y Maximiliano Salas, el jugador más determinante de los de Núñez.

Maximiliano Salas entró con el pie derecho en River. Luego de semanas de negociaciones con Racing, la transferencia terminó siendo mediante la cláusula de salida, lo que generó gran enojo en la Academia. El atacante había comenzado su paso por Núñez con gol ante Platense y despertando ilusión en los hinchas, al verlo tan voluntarioso en la presión, sobre todo. Luego llegó la lesión ante San Lorenzo y eso lo hizo perderse algunos partidos importantes, entre ellos los de octavos de final de la Libertadores ante Libertad, pero el pasado lunes regresó ante Lanús y mostró un gran nivel. Lo mismo pasó ante San Martín de San Juan, donde pudo anotarse en la red con una gran definición.

El curioso elogio de Paulo Díaz a Maxi Salas

Una vez finalizado el duelo entre River y San Martín de San Juan, Paulo Díaz dialogó con TNT Sports y fue consultado por Maxi Salas. El chileno dejó una gran definición: “Es un pesado, ja. Corre para todos lados, ya con los de los entrenamientos me quedo tranquilo”. Además, analizó el presente del Millonario: “Queríamos terminar esta seguidilla de partidos con un triunfo, para nosotros era importante para lo anímico y para lo que viene después de este parate por fecha FIFA. Lo importante era salir con un triunfo”.

Por otro lado, el marcador central chileno afirmó: “Hay partidos que nos vemos bien, otros en los que somos un poco impreciso, creo que el equipo está bien. Tenemos jugadores de jerarquía que nos ayudan un montón, la realidad es que cualquier equipo los quisiera tener. El equipo se va afianzando cada día más. Tenemos mucho margen para mejorar, Gallardo nos ve 5 puntos y de ahí tenemos que mejorar. Con estos 5 puntos no alcanza, no ganamos, pero tampoco perdemos. Creo que él lo ve y nosotros también”.

Maxi Salas, ovacionado por el Monumental

En pocos partidos -apenas lleva jugados seis-, Maxi Salas ya recibió su primera gran ovación por parte del Monumental. Es cierto que antes había sido muy aplaudido, pero el pasado domingo ante San Martín de San Juan, el estadio se vino abajo cuando fue reemplazado en el complemento. El atacante devolvió el cariño con un aplauso sentido a los hinchas.

