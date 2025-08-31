Es tendencia:
Los hinchas de River lo pidieron, pero no rindió vs. San Martín de San Juan y no lo perdonaron: “Por algo no juega nunca”

El Millonario venció 2-0 con comodidad al Santo, sin embargo, los fanáticos no quedaron contentos con el rendimiento de una de las apuestas ofensivas de Gallardo.

Por Bruno Carbajo

Los hinchas de River durante la victoria ante San Martín de San Juan.
© GettyLos hinchas de River durante la victoria ante San Martín de San Juan.

River venció 2-0 a San Martín de San Juan, por la séptima fecha del Torneo Clausura, con goles de Santiago Lencina y Maxi Salas. Así, el Millonario logró mantenerse en lo más alto de la Zona B y continúa caminando por el camino de la victoria. Los tres puntos toman un valor extra cuando a Marcelo Gallardo le rindió la rotación en varios puestos, aunque esa decisión también provocó que la noche en el Monumental no fuera del todo redonda.

Es que los hinchas no pasaron por alto el rendimiento de Ian Subiabre. El extremo de 18 años volvió a tener una chance desde el arranque luego de varios partidos, pero no habría terminado de convencer por completo. Disputó 67 minutos, durante los cuales logró participar en la primera jugada de gol. Luego se iría desdibujando, hasta ser reemplazado por Bautista Dadín.

En redes sociales, el tema rápidamente generó repercusión. Pese a que los fanático venían reclamando que el Muñeco le otorgue un mayor rodaje, e incluso muchos se ilusionaron con su regreso a la titularidad, los usuarios cuestionaron la actuación del extremo y desataron un debate entre los propios fanáticos. “Los primeros 45 minutos de Subiabre le dan la razón a Gallardo para que siga siendo suplente”, comentó @_DiegoMarin01.

Otro hincha, @enzocorrea17, fue más directo: “Subiabre, no es necesario que hagas una bicicleta cada vez que tenés la pelota”. La coincidencia general señala que el juvenil, pese a la ilusión que despertaba, su actuación no convenció en esta oportunidad.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

