Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Por qué no juega Facundo Colidio en River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Todos los detalles relacionados con la ausencia del delantero en el encuentro entre el Millonario y el Verdao en el Estadio Monumental.

Por Gabriel Casazza

Facundo Colidio durante un partido de River.
© Getty ImagesFacundo Colidio durante un partido de River.

Este miércoles, con el Estadio Monumental de Núñez como testigo y como escenario, River Plate y Palmeiras se encuentran frente a frente bajo la órbita del compromiso de ida de los cuartos de final de la presente edición de la Copa Libertadores de América.

Desde las 21:30 horas y con la transmisión de Disney+, el Millonario y el Verdao buscan dar el primer paso hacia la próxima instancia del mencionado certamen continental. Se trata de un duelo que acapara la atención de propios y extraños en toda Sudamérica.

En medio de ese panorama, un rato antes del pitazo inicial, Marcelo Gallardo confirmó los once titulares de la entidad del barrio porteño de Núñez. Y, entre los nombres propios elegidos, se destacó la ausencia de Facundo Colidio, un delantero muchas veces habitual.

El motivo de la ausencia de Colidio en River vs. Palmeiras

Lisa y llanamente, la suplencia de Facundo Colidio en el partido entre River y Palmeiras en el Estadio Monumental tiene que ver con cuestiones tácticas. Marcelo Gallardo se inclinó por una dupla de ataque conformada por Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Cuándo se juega la revancha entre River y Palmeiras

Tras el partido de ida, la llave entre River y Palmeiras se cerrará el miércoles 24 de septiembre a las 21.30 en el Allianz Parque de San Pablo. Cabe recordar que todos los partidos de esta competencia se podrán ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

Alineaciones de River vs. Palmeiras

Publicidad

Hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 3.999 para Disney+ Standart y 7.299 para Disney+ Premium.

River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

ver también

River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Qué pasa si River gana, empata o pierde contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores

ver también

Qué pasa si River gana, empata o pierde contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores

gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Los mejores memes del duelo entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Los mejores memes del duelo entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores

Pronósticos Flamengo vs Estudiantes de La Plata: el Pincha sueña con el Maracanazo
Apuestas

Pronósticos Flamengo vs Estudiantes de La Plata: el Pincha sueña con el Maracanazo

Los hinchas ovacionaron a Borja tras las constantes críticas
River Plate

Los hinchas ovacionaron a Borja tras las constantes críticas

Garnacho explicó por qué se fue a Chelsea: "Me va a venir muy bien"
Fútbol europeo

Garnacho explicó por qué se fue a Chelsea: "Me va a venir muy bien"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo