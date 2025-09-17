Por qué no juega Facundo Colidio en River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Este miércoles, con el Estadio Monumental de Núñez como testigo y como escenario, River Plate y Palmeiras se encuentran frente a frente bajo la órbita del compromiso de ida de los cuartos de final de la presente edición de la Copa Libertadores de América.

Desde las 21:30 horas y con la transmisión de Disney+, el Millonario y el Verdao buscan dar el primer paso hacia la próxima instancia del mencionado certamen continental. Se trata de un duelo que acapara la atención de propios y extraños en toda Sudamérica.

En medio de ese panorama, un rato antes del pitazo inicial, Marcelo Gallardo confirmó los once titulares de la entidad del barrio porteño de Núñez. Y, entre los nombres propios elegidos, se destacó la ausencia de Facundo Colidio, un delantero muchas veces habitual.

El motivo de la ausencia de Colidio en River vs. Palmeiras

Lisa y llanamente, la suplencia de Facundo Colidio en el partido entre River y Palmeiras en el Estadio Monumental tiene que ver con cuestiones tácticas. Marcelo Gallardo se inclinó por una dupla de ataque conformada por Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Cuándo se juega la revancha entre River y Palmeiras

Tras el partido de ida, la llave entre River y Palmeiras se cerrará el miércoles 24 de septiembre a las 21.30 en el Allianz Parque de San Pablo. Cabe recordar que todos los partidos de esta competencia se podrán ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

Alineaciones de River vs. Palmeiras

