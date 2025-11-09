Es tendencia:
Por qué no juega hoy Juanfer Quintero en el Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura 2025

La figura del Millonario no está entre los titulares para la visita al Xeneize en un duelo trascendental para los de Gallardo.

Por agustín vetere

Por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo en La Bombonera. En la recta final de la fase regular del certamen y con la Tabla Anual al rojo vivo, los puntos en juego son cruciales para ambos equipos.

El Millonario, que acaba de extenderle el contrato a Marcelo Gallardo hasta diciembre de 2026, atraviesa una racha negativa en la que ganó solo 2 de los últimos 10 compromisos. Para colmo, una derrota este domingo lo dejaría muy complicado en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

En ese contexto, el Muñeco preparó al plantel para este partido clave, donde decidió parar un equipo con lo mejor a disposición. La sorpresa en el XI de River es la ausencia de Juan Fernando Quintero desde el arranque.

El motivo de la decisión de Gallardo es netamente futbolístico, ya que el colombiano está a disposición, pero esperará por minutos en cancha desde el banco de suplentes. El volante ofensivo tiene todas las fichas para ingresar en el complemento.

La formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

La formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

DATOS CLAVE

  • El superclásico entre Boca Juniors y River Plate se jugará este domingo por la Fecha 15 del Clausura 2025.
  • Marcelo Gallardo, DT de River Plate, extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2026.
  • Juan Fernando Quintero es la sorpresa de River al no ser titular contra Boca Juniors por decisión futbolística.
