Por qué no juega Maximiliano Salas en River vs. Libertad por la Copa Libetadores

El delantero con pasado en Racing no jugará el compromiso copero en Paraguay.

Por Lautaro Tiburzio

Maxi Salas
Maxi Salas

River comienza, este jueves, su camino en la fase de eliminación directa de la Copa Libertadores con los octavos de final ante Libertad de Paraguay. En el estadio La Huerta, el equipo de Marcelo Gallardo saldrá a la cancha con lo mejor disponible, a sabiendas que varios futbolistas figuran como fuera de las posibilidades por cuestiones físicas.

Uno de ellos es Maximiliano Salas. El delantero con reciente pasado en Racing no está disponible para jugar el partido de ida de los octavos de final en Paraguay debido a una lesión sufrida hace poco más de dos semanas en el partido ante San Lorenzo por el Torneo Clausura.

La ausencia de Salas es muy significante para Gallardo y el plantel, ya que el futbolista por el que se pagó 8 millones de dólares sufrió un esguince distal del ligamento colateral medial en su rodilla izquierda y se mantendrá afuera de las canchas durante tres semanas en total. Actualmente se encuentra ultimando detalles para regresar a las canchas, por lo que es factible que el Millonario lo pueda tener en cuenta para el partido de vuelta del próximo jueves.

Los números de Maxi Salas desde que llegó a River

Maximiliano Salas fue una de las incorporaciones que hizo River en este mercado de pases, luego de que Marcelo Gallardo insistiera con su llegada. Tras ejecutar la cláusula de rescisión que Racing le había fijado en 8 millones de euros, el delantero se acopló rápido al equipo.

En total, el atacante lleva 3 juegos con la camiseta riverplatense: anotó un gol y brindó una asistencia.

La posible formación de Libertad y de River

Libertad: Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Joaquín Bogarin, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio


