Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 en el Superclásico ante Boca

De cara al cierre de la fase de grupos del Torneo Clausura, River se encuentra luchando por su claro objetivo: clasificar a la Copa Conmebol Libertadores. Para conseguir esto, podrá hacerlo si gana este certamen o a través de la tabla anual, en la que se encuentra en la tercera posición, por debajo del ya clasificado Rosario Central y de Boca.

Con Gimnasia de La Plata como primer obstáculo, el elenco comandado por Marcelo Gallardo busca sumar de a tres para llegar bien parado al Superclásico ante el Xeneize. En ese partido en La Bombonera, podría quedarse con el segundo boleto al torneo continental.

Qué resultados necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 en el Superclásico

Para que esto ocurra, primero el equipo de Gallardo tendrá que ganarle a Gimnasia de La Plata en el Estadio Más Monumental. A su vez, en la misma fecha 14, previo a este encuentro, Boca deberá perder en su visita a Estudiantes de La Plata en el estadio de 1 y 57.

Seguido a esto, en esta jornada tanto Argentinos Juniors (4° con 51 puntos) como también Deportivo Riestra (5° con 51 puntos), deberán empatar o perder en sus compromisos ante Barracas Central y San Lorenzo, respectivamente. Ambos serán visitantes en estos encuentros.

Además, en la fecha 15, la del Superclásico, River deberá ganar en La Bombonera. De esta manera, llegará a los 58 puntos, mientras que Boca quedará con 53, por lo que le sacará cinco de diferencia con tan solo tres en juego. Si esto ocurre, el Xeneize solamente aspirará a entrar a la fase previa de la copa.

Por otro lado, si Argentinos Juniors se queda con la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, también podría ayudar al Millonario debido a que liberará un cupo a través de la tabla anual y no importarán sus resultados a lo largo de las últimas fechas del Clausura.

Los partidos que le quedan a los que pelean por ingresar a la Libertadores 2026

Boca Juniors (53) : Estudiantes (V), River y Tigre.

: Estudiantes (V), River y Tigre. River Plate (52) : Gimnasia, Boca (V) y Vélez (V).

: Gimnasia, Boca (V) y Vélez (V). Argentinos Juniors (51) : Barracas Central (V), Belgrano y Estudiantes (V).

: Barracas Central (V), Belgrano y Estudiantes (V). Deportivo Riestra (51): San Lorenzo (V), Independiente y Godoy Cruz.

Cómo está la tabla anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 62 29 37:14 23 17 11 1 2 Boca Juniors (LIBERTADORES) 53 29 46:22 24 15 8 6 3 River Plate (FASE PREVIA – LIB) 52 29 41:21 20 14 10 5 4 Argentinos Juniors (SUDAMERICANA) 51 29 39:19 20 14 9 6 5 Deportivo Riestra (SUDAMERICANA) 51 29 31:16 15 13 12 4 6 Racing (SUDAMERICANA) 46 29 40:29 11 14 4 11 7 Lanús (SUDAMERICANA) 46 29 28:20 8 12 10 7 8 San Lorenzo (SUDAMERICANA) 46 29 25:20 5 12 10 7 9 Tigre (SUDAMERICANA) 45 29 31:23 8 12 9 8 10 Barracas Central 44 29 36:34 2 11 11 7 11 Huracán 43 29 25:23 2 11 10 8 12 Estudiantes de La Plata 42 29 33:32 1 11 9 9

