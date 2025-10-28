Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 en el Superclásico ante Boca

Si se dan una serie de resultados, los dirigidos por Gallardo podrían abrochar el boleto al certamen continental en La Bombonera.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
El XI de River en la derrota ante Independiente Rivadavia.
© GettyEl XI de River en la derrota ante Independiente Rivadavia.

De cara al cierre de la fase de grupos del Torneo Clausura, River se encuentra luchando por su claro objetivo: clasificar a la Copa Conmebol Libertadores. Para conseguir esto, podrá hacerlo si gana este certamen o a través de la tabla anual, en la que se encuentra en la tercera posición, por debajo del ya clasificado Rosario Central y de Boca

Con Gimnasia de La Plata como primer obstáculo, el elenco comandado por Marcelo Gallardo busca sumar de a tres para llegar bien parado al Superclásico ante el Xeneize. En ese partido en La Bombonera, podría quedarse con el segundo boleto al torneo continental. 

Qué resultados necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 en el Superclásico

Para que esto ocurra, primero el equipo de Gallardo tendrá que ganarle a Gimnasia de La Plata en el Estadio Más Monumental. A su vez, en la misma fecha 14, previo a este encuentro, Boca deberá perder en su visita a Estudiantes de La Plata en el estadio de 1 y 57.

Seguido a esto, en esta jornada tanto Argentinos Juniors (4° con 51 puntos) como también Deportivo Riestra (5° con 51 puntos), deberán empatar o perder en sus compromisos ante Barracas Central y San Lorenzo, respectivamente. Ambos serán visitantes en estos encuentros.

Además, en la fecha 15, la del Superclásico, River deberá ganar en La Bombonera. De esta manera, llegará a los 58 puntos, mientras que Boca quedará con 53, por lo que le sacará cinco de diferencia con tan solo tres en juego. Si esto ocurre, el Xeneize solamente aspirará a entrar a la fase previa de la copa.

Por otro lado, si Argentinos Juniors se queda con la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, también podría ayudar al Millonario debido a que liberará un cupo a través de la tabla anual y no importarán sus resultados a lo largo de las últimas fechas del Clausura. 

Publicidad

Los partidos que le quedan a los que pelean por ingresar a la Libertadores 2026

  • Boca Juniors (53): Estudiantes (V), River y Tigre.
  • River Plate (52): Gimnasia, Boca (V) y Vélez (V).
  • Argentinos Juniors (51): Barracas Central (V), Belgrano y Estudiantes (V).
  • Deportivo Riestra (51): San Lorenzo (V), Independiente y Godoy Cruz.

Cómo está la tabla anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)622937:142317111
2Boca Juniors (LIBERTADORES)532946:22241586
3River Plate (FASE PREVIA – LIB)522941:212014105
4Argentinos Juniors (SUDAMERICANA)512939:19201496
5Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)512931:161513124
6Racing (SUDAMERICANA)462940:291114411
7Lanús (SUDAMERICANA)462928:20812107
8San Lorenzo (SUDAMERICANA)462925:20512107
9Tigre (SUDAMERICANA)452931:2381298
10Barracas Central442936:34211117
11Huracán432925:23211108
12Estudiantes de La Plata422933:3211199

En síntesis 

  • River Plate lucha por clasificarse a la Copa Libertadores 2026 ganando el Clausura o vía tabla anual .
  • River necesita ganar a Gimnasia de La Plata y que Boca pierda ante Estudiantes de La Plata para tener chances.
  • River busca el segundo boleto a la Libertadores, actualmente detrás de Rosario Central y Boca en la tabla anual.
Publicidad
Los 2 árbitros que están en carrera para dirigir el Superclásico entre Boca y River

ver también

Los 2 árbitros que están en carrera para dirigir el Superclásico entre Boca y River

Los 3 jugadores de River que perdieron el puesto y escucharán ofertas para irse después de diciembre

ver también

Los 3 jugadores de River que perdieron el puesto y escucharán ofertas para irse después de diciembre

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Se reveló el motivo por el que Alpine fue mucho más lento que los demás equipos en el GP de México de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Se reveló el motivo por el que Alpine fue mucho más lento que los demás equipos en el GP de México de la Fórmula 1

La denuncia que recibió Real Madrid de parte de LaLiga tras su victoria en el clásico ante Barcelona
Fútbol europeo

La denuncia que recibió Real Madrid de parte de LaLiga tras su victoria en el clásico ante Barcelona

En plena crisis de River, Mariano Closs criticó a Pity Martínez
River Plate

En plena crisis de River, Mariano Closs criticó a Pity Martínez

Las dos realidades de Aaron Anselmino: de los elogios que ilusionan a todo Borussia Dortmund a una nueva lesión de la que preocuparse
Fútbol europeo

Las dos realidades de Aaron Anselmino: de los elogios que ilusionan a todo Borussia Dortmund a una nueva lesión de la que preocuparse

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo