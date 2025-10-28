Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Los 3 jugadores de River que perdieron el puesto y escucharán ofertas para irse después de diciembre

Además de los que terminan su contrato, el Millonario podría concretar tres ventas en el próximo mercado de pases.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Los 3 jugadores de River que perdieron el puesto y escucharán ofertas para irse después de diciembre
© Getty ImagesLos 3 jugadores de River que perdieron el puesto y escucharán ofertas para irse después de diciembre

Una vez que se termine el año deportivo, River empezará a pensar en la renovación de su plantel. Junto con la lista de futbolistas que no renovarán su contrato y se marcharán libres, se suman otros tres que escucharán ofertas luego de haber perdido su lugar en el equipo de Marcelo Gallardo.

Si bien todavía no obtuvo el boleto a la CONMEBOL Libertadores 2026 (hoy se encuentra en zona de repechaje), es casi un hecho que el Millonario jugará un torneo internacional. Por eso, pensando en hacer un buen mercado de pases, también necesitará concretar ventas importantes. A continuación, los prescindibles.

Paulo Díaz

El chileno perdió el puesto con Lautaro Rivero, que se afianzó en la dupla con Lucas Martínez Quarta. Desde su arribo en 2019, el chileno atraviesa uno de los momentos de menor protagonismo y todos los caminos conducen a una salida en el próximo mercado de pases.

El marcador central tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. De esta manera, el jugador de 31 años está cerca de ponerle punto final a un ciclo con más de 213 partidos jugados con la banda roja.

Fabricio Bustos

El lateral derecho llegó a pedido de Marcelo Gallardo, fue el 4 titular en su primer semestre en la institución y luego quedó relegado por el arribo de Gonzalo Montiel a comienzos de 2025. Sus únicas oportunidades para jugar fueron por las convocatorias de Cachete a la Selección o por sus lesiones.

En cada oportunidad que tuvo para jugar, el ex Independiente dejó expuesta su falta de continuidad. Por eso, si llega una buena propuesta del exterior, todo parece indicar que se irá para volver a ser titular con otra camiseta.

Publicidad

Facundo Colidio

El arribo de Maxi Salas y el gran aporte goleador le quitaron al ex Tigre una titularidad que en algún momento parecía indiscutida. Hoy, el jugador se convirtió en una opción para segundos tiempos, salvo cuando alguno de los titulares se ausentó por lesión o suspensión.

El atacante de 25 años no está teniendo un buen semestre y no pudo demostrar su calidad en los compromisos más importantes. Su vínculo también finaliza en diciembre de 2027 y, si lo buscan desde el exterior, podría armar las valijas.

Tras quedar afuera del banco por Copa Argentina, la decisión que tomó River con Santiago Lencina

ver también

Tras quedar afuera del banco por Copa Argentina, la decisión que tomó River con Santiago Lencina

Ganó la Champions League, tiene un argentino en el plantel y busca a una joya de River

ver también

Ganó la Champions League, tiene un argentino en el plantel y busca a una joya de River

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
River hoy: duda de Gallardo en el ataque, alta médica para dos, convocados al Mundial Sub 17 y la lista para la Copa Argentina
River Plate

River hoy: duda de Gallardo en el ataque, alta médica para dos, convocados al Mundial Sub 17 y la lista para la Copa Argentina

Driussi o Colidio, la duda de Gallardo para enfrentar a Independiente Rivadavia
River Plate

Driussi o Colidio, la duda de Gallardo para enfrentar a Independiente Rivadavia

Diego Martínez habló maravillas de un jugador de River
Fútbol Argentino

Diego Martínez habló maravillas de un jugador de River

Racing Club vs Flamengo: ¿Cuánto paga el gol de Maravilla Martínez para la remontada?
Apuestas

Racing Club vs Flamengo: ¿Cuánto paga el gol de Maravilla Martínez para la remontada?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo