Los 3 jugadores de River que perdieron el puesto y escucharán ofertas para irse después de diciembre

Una vez que se termine el año deportivo, River empezará a pensar en la renovación de su plantel. Junto con la lista de futbolistas que no renovarán su contrato y se marcharán libres, se suman otros tres que escucharán ofertas luego de haber perdido su lugar en el equipo de Marcelo Gallardo.

Si bien todavía no obtuvo el boleto a la CONMEBOL Libertadores 2026 (hoy se encuentra en zona de repechaje), es casi un hecho que el Millonario jugará un torneo internacional. Por eso, pensando en hacer un buen mercado de pases, también necesitará concretar ventas importantes. A continuación, los prescindibles.

Paulo Díaz

El chileno perdió el puesto con Lautaro Rivero, que se afianzó en la dupla con Lucas Martínez Quarta. Desde su arribo en 2019, el chileno atraviesa uno de los momentos de menor protagonismo y todos los caminos conducen a una salida en el próximo mercado de pases.

El marcador central tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. De esta manera, el jugador de 31 años está cerca de ponerle punto final a un ciclo con más de 213 partidos jugados con la banda roja.

Fabricio Bustos

El lateral derecho llegó a pedido de Marcelo Gallardo, fue el 4 titular en su primer semestre en la institución y luego quedó relegado por el arribo de Gonzalo Montiel a comienzos de 2025. Sus únicas oportunidades para jugar fueron por las convocatorias de Cachete a la Selección o por sus lesiones.

En cada oportunidad que tuvo para jugar, el ex Independiente dejó expuesta su falta de continuidad. Por eso, si llega una buena propuesta del exterior, todo parece indicar que se irá para volver a ser titular con otra camiseta.

Publicidad

Publicidad

Facundo Colidio

El arribo de Maxi Salas y el gran aporte goleador le quitaron al ex Tigre una titularidad que en algún momento parecía indiscutida. Hoy, el jugador se convirtió en una opción para segundos tiempos, salvo cuando alguno de los titulares se ausentó por lesión o suspensión.

El atacante de 25 años no está teniendo un buen semestre y no pudo demostrar su calidad en los compromisos más importantes. Su vínculo también finaliza en diciembre de 2027 y, si lo buscan desde el exterior, podría armar las valijas.

ver también Tras quedar afuera del banco por Copa Argentina, la decisión que tomó River con Santiago Lencina