¿Qué se dijeron? El cruce entre Marcelo Gallardo y Juanfer Quintero en pleno River vs. Independiente Rivadavia que no se vio en TV

El DT le recriminó una jugada tras un tiro en el palo y el colombiano, en pleno campo de juego, le contestó gesticulando.

Por Bruno Carbajo

Gallardo y Quintero tuvieron un cruce de palabras ante Independiente Rivadavia.
Gallardo y Quintero tuvieron un cruce de palabras ante Independiente Rivadavia.

Previo a que una cortina de agua tome el protagonismo en el Mario Aberto Kempes, River e Independiente Rivadavia disputaban un primer tiempo trabado, por las semifinales de la Copa Argentina, con el marcador 0-0. Allí, Juan Fernando Quintero se erigía como a carta más peligrosa y desequilibrante del Millonario. Con el arco entre ceja y ceja, el colombiano intentaba romper el marcador, pero la insistencia le costó un fuerte reto de Marcelo Gallardo.

La jugada que desató el ida y vuelta ocurrió a los 27 minutos. El “10” recibió en tres cuartos de cancha, enganchó hacia su zurda y, en lugar de buscar un pase, sacó un remate potente que se estrelló contra el palo izquierdo de Ezequiel Centurión. Sin embargo, mientras la tribuna se lamentaba, al banco de River no le gustó la acción. Las cámaras de Tyc Sports captaron a Gallardo, fiel a su estilo “Dale, dale, dale” constante, recriminándole la decisión. El DT le exigía más circulación y menos individualismo desde fuera del área.

La reacción de Quintero no fue pasiva. Lejos de bajar la cabeza, el colombiano gesticuló visiblemente hacia el “Muñeco”, en un intercambio que duró varios segundos. Si bien no se oyó, el gesto de Juanfer pareció defender su acción, un claro “Dejame, mirá lo cerca que se fue“, reivindicando su instinto. El cruce no pasó a mayores y quedó como un típico intercambio de opiniones en pleno partido, pero reflejó la tensión de un River que no encontraba los caminos.

Este episodio, aunque no pasó a mayores, cobra relevancia por el reciente antecedente entre ambos. Hace apenas unos días, en la reciente victoriade River ante Talleres, Gallardo reemplazó a Quintero y la reacción del colombiano fue explosiva: al salir, lanzó un objeto hacia el banco y se lo vio gritar: “Siempre es la misma mierda (SIC)”. Una protesta aparentemente por ser un cambio frecuente en el equipo.

