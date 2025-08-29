River hoy: Armani hizo la gran Dibu Martínez, el blooper de Borja y los elogios de Gallardo a Rivero

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 29 de agosto de 2025, el día después de vencer por penales a Unión por los octavos de final de la Copa Argentina. Armani se vistió de héroe con una táctica del Dibu Martínez, Miguel Borja protagonizó un blopper en el Malvinas Argentina, Marcelo Gallardo elogió a Lautaro Rivero y habló de los juveniles que buscan sus oportunidades.

Armani, figura en los penales y el artilugio del Dibu Martínez

River no jugó un buen partido ante Unión, el duelo terminó 0 a 0 y todo se definió por penales, que hasta hace unos días eran un karma para River. Tras superar por esa vía a Libertad en los octavos de la Libertadores, ahora llegó el turno de hacerlo con Unión en la Copa Argentina. Franco Armani fue clave al atajar dos penales, pero lo más destacado fue lo que hizo antes de la ejecución de Fascendini: se le acercó, le dio la pelota en la mano y lo amedrentó al decirle “ojo” un par de veces seguidas, tal como supo hacer el Dibu Martínez ante Colombia en la Copa América 2021 o contra Países Bajos y Francia en Qatar 2022.

Blooper en Mendoza por un short de Borja

Miguel Ángel Borja entró bien ante Unión, se mostró con mucha intensidad y buscando contagiar a sus compañeros en los minutos finales. Convirtió su penal en la tanda y, una vez que el Millonario selló su clasificación a cuartos de final, el Colibrí identificó en la platea del Malvinas Argentinas a un hincha con una bandera de Colombia, le tiró el short, pero se pasó y tanto ese fanático como algunos más se cayeron de la baranda hacia la tribuna. Fue un blooper yno hubo que lamentar heridos.

El Muñeco elogió a Lautaro Rivero

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa tras la victoria de River ante Unión por penales y fue consultado por Lautaro Rivero: “Está bueno porque los jugadores se sostienen, se van ganando un lugar, hacen méritos… nosotros evaluamos esas alternativas que nos dan y que se sostengan es en base a su rendimiento. Si un futbolista se sostiene vamos a ir sumando y después esta la competencia interna”.

Lautaro Rivero. (Foto: Prensa River).

“Paulo en los últimos tiempos ha sufrido una inflamación en la rodilla que le ha impedido tener trabajo y ha hecho mucho esfuerzo por estar en cancha y uno lo valora, pero esa competencia interna hace que uno tenga que tomar decisiones para diversas situaciones”, concluyó el Muñeco.

Gallardo y los pibes de River

El Muñeco también se refirió a los juveniles a los que les va dando lugar de a poco, entre ellos aparece Lautaro Rivero: “A veces esto para los chicos es muy bueno y crecen muchísimo por solo estar viviendo la experiencia de compartir con el primer equipo y con jugadores que les aportan cosas para sus carreras. No solo por el hecho de que hayan jugado, sino también les sirve ir sumando experiencias, minutos y entrenamientos y después cada uno se va a ir moldeando para que en un futuro puedan estar preparados para tener mucha más actividad, pero eso lo voy a ir resolviendo yo en base vayan creciendo y ellos también porque no es lo mismo jugar en Reserva que jugar con otra impronta y significado. Están bien, vamos a seguir apostando”.