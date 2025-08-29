Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River hoy: Armani hizo la gran Dibu Martínez, el blooper de Borja y los elogios de Gallardo a Rivero

Todas las novedades del Millonario de este viernes 29 de agosto, el día posterior a superar a Unión por penales y avanzar a los cuartos de la Copa Argentina.

Por Lautaro Toschi

Sebastián Driussi
© Prensa RiverSebastián Driussi

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 29 de agosto de 2025, el día después de vencer por penales a Unión por los octavos de final de la Copa Argentina. Armani se vistió de héroe con una táctica del Dibu Martínez, Miguel Borja protagonizó un blopper en el Malvinas Argentina, Marcelo Gallardo elogió a Lautaro Rivero y habló de los juveniles que buscan sus oportunidades.

Armani, figura en los penales y el artilugio del Dibu Martínez

River no jugó un buen partido ante Unión, el duelo terminó 0 a 0 y todo se definió por penales, que hasta hace unos días eran un karma para River. Tras superar por esa vía a Libertad en los octavos de la Libertadores, ahora llegó el turno de hacerlo con Unión en la Copa Argentina. Franco Armani fue clave al atajar dos penales, pero lo más destacado fue lo que hizo antes de la ejecución de Fascendini: se le acercó, le dio la pelota en la mano y lo amedrentó al decirle “ojo” un par de veces seguidas, tal como supo hacer el Dibu Martínez ante Colombia en la Copa América 2021 o contra Países Bajos y Francia en Qatar 2022.

A lo Dibu Martínez: Franco Armani y una estrategia en los penales que fue clave para el triunfo de River ante Unión por la Copa Argentina

ver también

A lo Dibu Martínez: Franco Armani y una estrategia en los penales que fue clave para el triunfo de River ante Unión por la Copa Argentina

Blooper en Mendoza por un short de Borja

Miguel Ángel Borja entró bien ante Unión, se mostró con mucha intensidad y buscando contagiar a sus compañeros en los minutos finales. Convirtió su penal en la tanda y, una vez que el Millonario selló su clasificación a cuartos de final, el Colibrí identificó en la platea del Malvinas Argentinas a un hincha con una bandera de Colombia, le tiró el short, pero se pasó y tanto ese fanático como algunos más se cayeron de la baranda hacia la tribuna. Fue un blooper yno hubo que lamentar heridos.

Blooper en Mendoza: Borja y un fallido regalo tras la victoria de River por penales ante Unión por la Copa Argentina

ver también

Blooper en Mendoza: Borja y un fallido regalo tras la victoria de River por penales ante Unión por la Copa Argentina

El Muñeco elogió a Lautaro Rivero

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa tras la victoria de River ante Unión por penales y fue consultado por Lautaro Rivero: “Está bueno porque los jugadores se sostienen, se van ganando un lugar, hacen méritos… nosotros evaluamos esas alternativas que nos dan y que se sostengan es en base a su rendimiento. Si un futbolista se sostiene vamos a ir sumando y después esta la competencia interna”.

Lautaro Rivero. (Foto: Prensa River).

Lautaro Rivero. (Foto: Prensa River).

“Paulo en los últimos tiempos ha sufrido una inflamación en la rodilla que le ha impedido tener trabajo y ha hecho mucho esfuerzo por estar en cancha y uno lo valora, pero esa competencia interna hace que uno tenga que tomar decisiones para diversas situaciones”, concluyó el Muñeco.

Publicidad

Gallardo y los pibes de River

El Muñeco también se refirió a los juveniles a los que les va dando lugar de a poco, entre ellos aparece Lautaro Rivero: “A veces esto para los chicos es muy bueno y crecen muchísimo por solo estar viviendo la experiencia de compartir con el primer equipo y con jugadores que les aportan cosas para sus carreras. No solo por el hecho de que hayan jugado, sino también les sirve ir sumando experiencias, minutos y entrenamientos y después cada uno se va a ir moldeando para que en un futuro puedan estar preparados para tener mucha más actividad, pero eso lo voy a ir resolviendo yo en base vayan creciendo y ellos también porque no es lo mismo jugar en Reserva que jugar con otra impronta y significado. Están bien, vamos a seguir apostando”.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Lautaro Rivero, de los elogios de Gallardo a ¿ganarse la titularidad en River en lugar de Martínez Quarta?
River Plate

Lautaro Rivero, de los elogios de Gallardo a ¿ganarse la titularidad en River en lugar de Martínez Quarta?

River hoy: la formación vs. Libertad, cuándo volverían los lesionados y la incómoda situación de Mastantuono en Madrid
River Plate

River hoy: la formación vs. Libertad, cuándo volverían los lesionados y la incómoda situación de Mastantuono en Madrid

River hoy: la lesión de Pezzella, el error con Lautaro Rivero y cómo está Paulo Díaz
River Plate

River hoy: la lesión de Pezzella, el error con Lautaro Rivero y cómo está Paulo Díaz

Felipe Loyola evalúa dejar Independiente tras la violencia en su cancha y ya hay por él una oferta millonaria
Fútbol Argentino

Felipe Loyola evalúa dejar Independiente tras la violencia en su cancha y ya hay por él una oferta millonaria

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo