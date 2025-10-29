Los 3 titulares de River que tienen 4 amarillas y podrían perderse el Superclásico: la decisión que debe tomar Marcelo Gallardo

El Superclásico del fútbol argentino es el objetivo inmediato de River luego de los últimos golpazos deportivos. Ante Boca, el equipo de Marcelo Gallardo podría jugarse la clasificación directa a la Libertadores 2026, competición que juega de forma ininterrumpida desde 2015. Pensando en poner lo mejor en La Bombonera, tres jugadores deberán cuidarse por estar al límite de amarillas.

A falta de una fecha para el gran compromiso de la fecha 15, el Millonario tiene a Marcos Acuña, Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta con 4 amonestaciones. Si el Muñeco los pone este fin de semana ante Gimnasia y reciben una tarjeta, no podrán estar el 9 de noviembre en el Alberto J. Armando.

Ahora la pelota es del entrenador, que tendrá que definir si arriesga a los tres integrantes de su defensa titular o si prescinde de los servicios de alguno en el Monumental ante el Lobo. Cabe aclarar que el choque de este domingo es más que importante para el club de Núñez, que está obligado a sumar para no perderle pisada al Xeneize en la tabla anual.

En este contexto, Paulo Díaz y Milton Casco tienen serias chances de jugar el próximo partido, ya sea desde el arranque o ingresando desde el banco en un contexto favorable, que le permita al entrenador reemplazar temprano a los que están en capilla. Caso contrario, podría tener que usarlos ante Boca.

Gallardo arma el 11 vs. Gimnasia: ¿habrá sorpresas?

Sin encontrar el rendimiento ni los resultados deseados, Marcelo Gallardo volvería a meter mano en el equipo. El fin de semana ante Gimnasia será el primer encuentro del equipo con los hinchas luego del fuerte golpe sufrido en la Copa Argentina, con la necesidad de ganar.

En ese contexto, uno de los que corre con chances para meterse en la alineación inicial es Cristian Jaime. El juvenil, de gran debut ante Sarmiento, viene de sumar buenos minutos ante Independiente Rivadavia y podría ser de la partida. Podría meterse en reemplazo del lesionado Sebastián Driussi.

DATOS CLAVE

Marcos Acuña , Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta suman 4 amarillas en River.

, y suman 4 amarillas en River. Si son amonestados ante Gimnasia este fin de semana, se pierden el Superclásico del 9 de noviembre .

este fin de semana, se pierden el Superclásico del . El partido de River ante Boca se jugará en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

