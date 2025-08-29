En apenas una semana, River vivió dos situaciones muy similares: no jugó bien, se vio superado por un rival aparentemente menor, pudo ganarlo, pudo perderlo, lo empató y todo se definió por penales, el gran karma del Millonario de los últimos años. Pero el fútbol es un deporte que da revancha y que ya quedó más que claro que las estadísticas están para romperse. Así como contra Libertad por los octavos de la Copa Libertadores, los de Núñez derrotaron a Unión en la Copa Argentina por penales y avanzaron de fase. Para que eso suceda fue determinante Franco Armani en ambas series.

Desde 2018 hasta la fecha, Franco Armani se convirtió en uno de los mejores arqueros de la historia de River. En todos los títulos inolvidables que se consiguieron en estos años, el Pulpo tuvo mucho que ver en todos ellos. Enormes actuaciones individuales supieron sostener al equipo en momentos difíciles. En el casillero a mejorar tenía el tema de los penales y con trabajo y perseverancia, el nacido en Casilda fue mejorando. Hubo series -ante Talleres por la Supercopa Internacional, por ejemplo- en las que se destacó, pero sus compañeros no lo ayudaron.

Armani se vistió de Dibu Martínez por un rato

Ante Libertad había sido clave para meterse entre los mejores ocho de la Copa Libertadores y frente a Unión, apenas siete días más tarde, volvió a serlo. En el tercer penal de Unión se lo atajó con mucha autoridad al experimentado Lucas Gamba, luego convirtió Colidio y la responsabilidad volvió a estar en manos del Pulpo, que en esta oportunidad utilizó un artilugio a lo Dibu Martínez: le alcanzó la pelota en mano a Fascendini, lo miró a la cara y le dijo un par de veces: “ojo”, con intención de amedrentarlo y lo consiguió ya que luego le atajó el penal. Martínez Quarta falló, Montiel lo metió y el Millonario avanzó a cuartos de final, donde se verá las caras con Racing.

Cabe recordar que Dibu Martínez se empezó a ganar el cariño de los hinchas argentinos en la Copa América 2021, no solamente por sus enormes actuaciones debajo de los tres palos, sino por actitudes como las que tuvo en la tanda de penales ante Colombia donde amedrentó a cada uno de los ejecutantes colombianos con chicanas, gestos y algún que otro insulto. Repitió su táctica contra Países Bajos en los cuartos del Mundial 2022 y en la final frente a Francia, en todas ellas consiguió su objetivo: distrajo a los rivales, atajó penales y la Selección Argentina ganó las tandas.

