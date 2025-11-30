River hoy: curiosos posibles destinos para Casco y los ex que celebraron la Libertadores de Flamengo

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 30 de noviembre de 2025, con el foco puesto en las altas y bajas del próximo mercado de pases. Los posibles destinos de Milton Casco tras pasar 10 años en el club, los ex futbolistas del club que celebraron la Copa Libertadores de Flamengo, qué puestos buscará reforzar Marcelo Gallardo y qué nombres suenan.

El agente de Casco admitió contactos desde el extranjero

Eduardo Palomar, representante de Milton Casco, dialogó con La Red y dijo: “No hay nada del ámbito local a día de hoy, sí del orden Internacional: Paraguay y Estados Unidos. Queda pendiente para hablarlo con él. En los 10 años que estuvo en River, a mí nunca me llamaron desde Newell’s, ninguna Comisión Directiva, para preguntarme absolutamente nada. Eso habla también de un respeto del club (River) al saber que estaba con contrato vigente”.

¿Qué jugadores con pasado en River celebraron la Libertadores de Flamengo?

Una vez que se coronaron campeones de la Copa Libertadores, Jorge Carrascal y Nicolás De La Cruz utilizaron sus redes sociales para celebrar y allí aparecieron comentarios de ex compañeros suyos en el Millonario que los felicitaron por la obtención del título más importante de Sudamérica.

En la publicación de Jorge Carrascal comentaron Esequiel Barco, Alan Marcel Picazzo y Tomás Andrade. Mientras que en la de Nicolás De La Cruz lo hizo Carlos Sánchez, su hermano. Cabe recordar que el colombiano jugó los 90 minutos ante Palmeiras, mientras que el uruguayo no ingresó en Lima.

Publicidad

Publicidad

¿Qué puestos buscará reforzar River?

El plantel de River entró en vacaciones y volverá a los trabajos el próximo 20 de diciembre. En este tiempo, tanto los dirigentes como Marcelo Gallardo trabajarán en la conformación del plantel de 2026. Entre los puestos a reforzar aparece: un lateral por izquierda, un volante central, un volante creativo y un delantero de área.

¿Quiénes interesan en River?

Para el puesto de 3, la intención del DT es sumar un suplente de Marcos Acuña, y el apuntado es Román Vega. El ex Argentinos Juniors se encuentra en el Zénit y se marchó hace escasos meses rumbo al equipo ruso y no goza de la continuidad deseada, por lo que no descarta salir en el próximo mercado para tener más minutos. River ya lo quiso y no concretó su arribo anteriormente. El puesto del mediocampista central está en negociaciones, pero guardan el nombre bajo siete llaves.

En la zona ofensiva del mediocampo, el apuntado no es otro que Claudio Echeverri y en el ataque ya hay charlas con Luciano Gondou. Respecto al Diablito, la posibilidad de sumarlo vía préstamo es bastante accesible debido a que Manchester City lo quiere repescar desde Leverkusen y volver a cederlo. Allí, River aparece como alternativa y las partes se podrían acomodar con el correr de los días.

Publicidad

Publicidad

Gondou está en el radar hace tiempo y Gallardo lo quiere como el reemplazante para Miguel Borja en la delantera. Tanto él como Vega llegarían desde el Zenit y la intención es que sea mediante una cesión con opción de compra. Además de los cuatro puestos mencionados, no se puede descartar un quinto refuerzo tapado.

En lo que respecta a inversión, la intención es fijar un límite máximo de 20-25 millones de dólares contando los valores de las opciones de compra de las cesiones.