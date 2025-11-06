River hoy: el compromiso que asumió Quintero con Gallardo, posible XI para el Superclásico ante Boca y el pedido que aceptó Scaloni

Solo faltan tres días para que River, con la continuidad asegurada de Marcelo Gallardo, busque dar un golpe de timón a su mal presente futbolístico nada menos que en el Superclásico ante Boca que se celebrará en La Bombonera el domingo desde las 16.30.

En la recta final de la preparación, el DT ya tendría siete titulares confirmados en su alineación, recibió buenas noticias desde la Selección Argentina y también el expreso apoyo de Juan Fernando Quintero durante la conferencia de prensa que brindó este sábado junto a Leandro paredes, del Xeneize, y el presidente de AFA Claudio Tapia.

Juanfer asumió un compromiso con Gallardo

En la conferencia de prensa organizada por AFA que ofició como antesala del Superclásico, Juan Fernando Quintero asumió un compromiso público con Marcelo Gallardo, quien ayer renovó su vínculo con River pese al mal presente del equipo.

“En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador, si estamos en River es porque nos escogió el entrenador. Sería una falta de respeto tener este tipo de mentalidad, la historia de River en gran porcentaje la hizo Marcelo y para nosotros es una responsabilidad”, manifestó el colombiano.

Juanfer será titular el domingo en La Bombonera (Getty).

Y agregó: “La verdad queda claro que el apoyo al entrenador es grande. Seguimos vivos en la liga y para nosotros es importante saber que contamos con el entrenador. En los momentos duros es donde se ve el apoyo real y qué mejor momento de jugar este partido con el respaldo del entrenador. Si él tiene energía, nosotros tenemos que tener el doble, es el momento de demostrar el respaldo”.

Argentina no convocará jugadores de River a la Fecha FIFA

En la misma rueda de prensa, Claudio Tapia se encargó de confirmar la gestión para que Lionel Scaloni no convoque a la Selección Argentina a futbolistas de River ni de ningún otro equipo del fútbol doméstico vinculado a definiciones importantes este domingo.

“Hablamos con Scaloni, nuestro técnico, la posibilidad de que no sean convocados los jugadores del fútbol argentino de los equipos que el domingo tengan posibilidades o definan situaciones deportivas, para darles la oportunidad de que los tengan”, expresó el presidente de AFA.

Posible equipo para el Superclásico

Marcelo Gallardo ya tendría siete titulares confirmados para salir a enfrentar a Boca en La Bombonera y, por lo tanto, otras cuatro vacantes todavía por resolver. Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Juanfer Quintero y Maximiliano Salas son quienes tienen un lugar asegurado. Mientras tanto, Enzo Pérez podría volver al equipo titular, por lo que el DT tendría que resolver una duda: quiénes lo acompañarán en el medio. Galoppo, Castaño, Nacho, Meza y Lencina son algunas alternativas.

Así las cosas, River podría alinear con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Díaz o Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Galoppo o Meza, Fernández o Castaño o Lencina, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas.