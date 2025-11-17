River hoy: el enojo de Gallardo, los posibles rivales en octavos y las críticas de los hinchas

Tras el empate con Vélez, River quedó sexto en su grupo en el Torneo Clausura y no pudo clasificar a la Copa Libertadores a través de la tabla anual. Luego de esto, Marcelo Gallardo decidió darle el día libre al plantel y tuvo un acalorado cruce con un periodista.

El enojo de Gallardo con un periodista

Tras el empate sin goles de River ante Vélez en el José Amalfitani, el entrenador Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa con los medios. Allí, el ‘Muñeco’ tuvo un cruce con un periodista, debido a que le hizo una pregunta que no le gustó y esto generó su malestar.

Es que, Jorge Mannino, del medio partidario River Monumental, le preguntó al DT del Millonario si había perdido su autoexigencia en comparación con su primer ciclo, debido a que no encontraba respuestas de los jugadores dentro del campo de juego, teniendo en cuenta los últimos resultados, que fueron negativos.

Gallardo le dio el día libre al plantel

El empate de este domingo ante Vélez por 0-0, terminó de confirmar lo que ya parecía un hecho: River no clasificó a la Copa Libertadores 2026. Tal como ocurrió en cada uno de los últimos partidos, el Millonario no pudo ser más que el rival sobre el campo de juego y hasta mereció perder. En ese contexto tan adverso, Marcelo Gallardo tomó una sorprendente decisión con el plantel.

Esta nueva igualdad sin goles frente al Fortín, lo marginó a la Copa Sudamericana por mantenerse en el cuarto puesto de la tabla anual. La única forma de entrar directo a la Libertadores es siendo campeón del Torneo Clausura 2025 en disputa. Aunque también existe la posibilidad de que pueda ingresar al repechaje en el caso de que Boca, Rosario Central o Argentinos se consagren.

Los 4 posibles rivales de River en octavos de final

Debido a la igualdad sin goles ante Vélez en el José Amalfitani, River quedó en la sexta posición del Grupo B del Torneo Clausura, por lo que se aseguró la clasificación a los octavos de final del certamen. En esta instancia, se enfrentará ante el tercero del Grupo A.

A la espera de la definición del Grupo A, que ya tiene a Boca como puntero, el resto de las posiciones aún no están claras, y es por eso que hay cuatro candidatos para ser rivales del Millonario, dependiendo de los resultados de este lunes. Los mismos son Racing, Central Córdoba, Barracas Central y Unión de Santa Fe.

Los hinchas de River apuntaron contra Driussi

En el Estadio José Amalfitani, River Plate empató sin goles ante Vélez Sarsfield en el marco de la Fecha 16 del Torneo Clausura 2025. Así, el Millonario quedó expectante de cara a los últimos compromisos de esta jornada, que definirán posiciones en todas las tablas.

El combinado dirigido por Marcelo Gallardo buscaba puntos clave para la Tabla Anual, pero también para acomodarse lo más alto posible en la Zona B de cara a los octavos de final. Por eso, salió a jugar esta última jornada con lo mejor a disposición.

En su regreso como titular, Sebastián Driussi protagonizó varias de las jugadas del conjunto de Núñez, aunque no logró completar con éxito ninguna de ellas. En redes sociales, los hinchas de River salieron a cruzarlo al reprochar su rendimiento desde su vuelta al club.