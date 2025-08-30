Es tendencia:
River hoy: el equipo que piensa Gallardo para recibir a San Martín de San Juan, cierre de listas para las elecciones y más

Las noticas que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este sábado 30 de agosto.

River hoy: el equipo que piensa Gallardo para recibir a San Martín de San Juan, cierre de listas para las elecciones y más
River hoy: el equipo que piensa Gallardo para recibir a San Martín de San Juan, cierre de listas para las elecciones y más

Consumada ya la clasificación a instancias de cuartos de final tanto en Copa Libertadores como en Copa Argentina, en ambos casos necesitando de la definición por penales para imponerse, River está plenamente encaminado en su objetivo de pelear en todos los frentes durante la segunda mitad del año, incluso cuando el rendimiento colectivo no termina de convencer a Marcelo Gallardo, que lo calificó con 5 puntos.

Para seguir en esa sintonía, El Millonario espera volver a sumar de a tres puntos en el Clausura 2025 de la Copa de la Liga este sábado, cuando reciba a San Martín de San Juan en el Estadio Monumental desde las 19.15, y poder tomar mayor distancia de sus perseguidores en la cima de la Zona B.

El equipo que piensa Gallardo para recibir a San Martín

El DT sigue metiendo mano al equipo porque así se lo demanda la triple competencia, pero también porque no ha terminado de encontrar un ideal. Paulo Díaz volvería a ser titular tras las molestias físicas que ya lo han relegado de varios encuentros y otro que se metería en el once es Juan Fernando Quintero. Quienes repetirían dupla ofensiva son Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, que como en Mendoza el jueves relegarían a Facundo Colidio y Miguel Borja.

Así las cosas, Marcelo Gallardo tendría en mente alinear con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

El Millonario ultima detalles para recibir a San Martín de San Juan. (Foto de River en X).

El Millonario ultima detalles para recibir a San Martín de San Juan.

Los 5 candidatos a la presidencia

River tendrá elecciones de comisión directiva el primero de noviembre de este año y con el cierre de listas se conocieron ya los cinco candidatos a suceder en la presidencia a Jorge Brito, quien no puede ser reelecto. En ese sentido, Stéfano Di Carlo, actual secretario general, será el candidato del oficialismo.

La oposición, por su parte, planteará cinco alternativas diferentes. Carlos Trillo, quien ya se había presentado en 2021, competirá por “River Somos Todos”, Luis Belli, también candidato en los últimos comicios, lo hará con “River Primero”, Pablo Lunati, ex árbitro, se presenta por el frente “Por y para el Socio Lunati 2025” y Daniel Kiper lo hará por “River Campeón Deportivo y Social”.

Días y horarios confirmados de las fechas 8, 9 y 10 del Clausura

Durante la tarde de este viernes, la AFA confirmó los horarios y fechas de las próximas jornadas del Clausura, en las que River enfrentará a Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán y Deportivo Riestra.

Fecha 8: Estudiantes vs. River: sábado 13 de septiembre a las 19:00 horas
Fecha 9: Atlético Tucumán vs. River: sábado 20 de septiembre a las 21:14 horas
Fecha 10: River vs. Deportivo Riestra: domingo 28 de septiembre a las 18:00 horas

