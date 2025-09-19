River hoy: el jugador clave de Palmeiras que está en duda para la revancha y el mensaje de Salas que generó ilusión

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 19 de septiembre de 2025, a un día de medirse contra Atlético Tucumán en el José Fierro por el Torneo Clausura. La probable formación para visitar al Decano, el mensaje esperanzador de Maxi Salas de cara a la revancha contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, el futbolista del elenco brasileño que es duda por lesión y la joya que el Millonario blindará con una imponente cláusula.

La probable formación de River vs. Atlético Tucumán

El próximo sábado, a partir de las 21.15 horas, River visitará a Atlético Tucumán por la novena jornada de la Zona B del Torneo Clausura. Gallardo pondrá un equipo alternativo pensando en la revancha ante Palmeiras de la próxima semana. Se estima que el once del Millonario sea: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebsatián Boselli, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Matías Galarza, Juan Cruz Meza, Santiago Lencina; Ian Subiabre y Miguel Ángel Borja.

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

Salas y un mensaje que ilusionó a todos los hinchas de River

River cayó ante Palmeiras el pasado miércoles por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero todavía queda por jugarse la revancha, la cual será el miércoles 24 en San Pablo. El primer encuentro finalizó 2 a 1 para los brasileños en Núñez, pero la serie quedó abierta y Maxi Salas envió un contundente mensaje en sus redes sociales. Compartió una foto del equipo saludando a los hinchas y escribió: “Quedan 95 minutos. Todos juntos”.

Palmeiras podría perder a un titular por lesión

En Palmeiras ya saben que Sebastián Driussi no será de la partida en la revancha ya que sufrió un desgarro en su isquiotibial izquierdo, mientras que en River están a la espera de saber el grado de la lesión de Khellven, el lateral derecho de 24 años que sufrió una molestia en su pie y podría dejarlo afuera del duelo de vuelta. En caso de que no llegue, quien lo reemplazará será Agustín Giay, el ex jugador de San Lorenzo.

Publicidad

Publicidad

ver también Palmeiras podría perder una figura clave para la revancha contra River por los cuartos de la Copa Libertadores

River blinda a una de sus joyas

Luego de vender en cifras imponentes en los últimos años, River quiere blindas a las joyas de sus Inferiores. Las salidas de Echeverri y Mastantuono dejaron sus aprendizajes y la intención del club es poder disfrutar más de sus pibes. Por esa razón, en las próximas horas se blindará a Agustín Obregón, una de las joyas de la Reserva. La cláusula de salida que tendrá su nuevo contrato –con fecha de finalización en diciembre de 2027- es de 100 millones de dólares.