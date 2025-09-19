Es tendencia:
Palmeiras podría perder una figura clave para la revancha contra River por los cuartos de la Copa Libertadores

El próximo miércoles, desde las 21.30 horas, el Verdao recibirá al Millonario y se determinará quien se meterá en semifinales.

Por Lautaro Toschi

Palmeiras derrotó 2 a 1 a River en el Monumental
River y Palmeiras se jugará el pase a las semifinales de la Copa Libertadores el próximo miércoles en San Pablo. La ida se disputó en el Estadio Monumental el pasado miércoles y los brasileños se impusieron por 2 a 1, pero los de Marcelo Gallardo saben de épicas en Brasil e irán por una nueva. Si bien los de Abel Ferreira consiguieron una importante ventaja y son los candidatos para pasar, en Núñez creen que es posible meterse entre los mejores cuatro del certamen más importante del continente, aunque son conscientes que tienen que jugar un partido casi perfecto

La serie podría definirse en detalles y tanto de un lado como del otro están atentos a lo propio, pero también a lo ajeno. En Palmeiras ya saben que Sebastián Driussi no será de la partida en la revancha ya que sufrió un desgarro en su isquiotibial izquierdo, mientras que en River están a la espera de saber el grado de la lesión de Khellven, el lateral derecho de 24 años que sufrió una molestia en su pie y podría dejarlo afuera del duelo de vuelta. En caso de que no llegue, quien lo reemplazará será Agustín Giay, el ex jugador de San Lorenzo. 

Khellven ante Acuña. (Foto: Getty).

¿Qué necesita River para clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores? 

El descuento de Martínez Quarta sobre el final del partido dejó a River con vida, aunque claro está que no será sencillo avanzar a semifinales. Para que los de Gallardo se metan entre los mejores cuatro del torneo más importante del continente necesitan ganar, si lo hacen por diferencia de un gol –sea el resultado que sea- la llave se definirá por penales, mientras que si gana por diferencia de dos goles o más, sacará su boleto a semis. En cambio, si empata o pierde se quedará eliminado. 

Cabe recordar que el vencedor de esta llave se verá en semifinales ante el ganador del cruce entre Sao Paulo y Liga de Quito. El pasado jueves se jugó la ida de los cuartos en Ecuador y lo locales se impusieron por 2 a 0 en la altura, pero todo se definirá el próximo jueves en Brasil y la serie quedó abierta. 

¿Dónde ver River vs Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025? 

El duelo entre River y Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, a disputarse este miércoles a partir de las 21.30 horas se podrá ver a través de Disney+.   

