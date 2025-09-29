River hoy: el llamativo gesto de Gallardo y el once que se perfila para jugar contra Racing

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 29 de septiembre de 2025, el día después de caer ante Deportivo Riestra. Cuándo fue la última vez que el Millonario perdió cuatro partidos al hilo, un gesto de Marcelo Gallardo con los jugadores que llamó la atención, el once que se perfila para jugar contra Racing por la Copa Argentina y el pedido de disculpas del Muñeco.

El pedido de disculpas de Marcelo Gallardo

Una vez que terminó el partido ante Deportivo Riestra, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y envió un crudo mensaje para los hinchas: “Pedirle disculpas a nuestros hinchas. No estamos atravesando nu buen momento en estas cortas semanas, cuatro partidos con resultados negativos merecen una disculpa, no era el momento en el que queríamos estar y sin embargo ellos están siempre presentes. En el día del hincha no pudimos dar vuelta lo que paso en la copa y regalarles una victoria”.

River acumula 4 derrotas al hilo: el último antecedente

River perdió ante Deportivo Riestra el pasado domingo y sumó su cuarta derrota al hilo. El Millonario no perdía esa cantidad de partidos de manera consecutiva desde el Clausura 2010, en ese momento al equipo lo conducía Leonardo Astrada y tenía jugadores de la talla de Marcelo Gallardo, Matías Almeyda y Mauro Rosales. Las cuatro caídas seguidas de 2010 fueron ante Boca, Argentinos Juniors, Lanús y Newell´s.

El gesto de Gallardo con los jugadores que llamó la atención

Una vez consumada la derrota ante Deportivo Riestra, Marcelo Gallardo encaró directamente para el vestuario y no se quedó al costado del campo de juego esperando a sus jugadores. En esta oportunidad, el entrenador mostró su fastidio con ese gesto que habló por sí solo. Es claro que el rendimiento del equipo ante el Malevo dejó mucho que desear y el director técnico lo sabe.

¿Cómo podría formar River contra Racing?

El próximo jueves 2 de octubre, a partir de las 18 horas, River y Racing se verán las caras por los cuartos de final de la Copa Argentina. Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el Millonario saldría desde el arranque con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

