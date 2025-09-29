Supo ser clave para River, pero sus bajos rendimientos lo acaban de dejar afuera de la convocatoria de su selección

River Plate acumula cuatro derrotas consecutivas que incluyeron la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este mal presente del elenco comandado por Marcelo Gallardo impacta a nivel colectivo, pero también de forma individual y es Paulo Díaz quién recibió una mala noticia personal este lunes.

Es que el defensor central no aparece en la lista de convocados de la Selección de Chile para los dos partidos amistosos de las Fechas FIFA de octubre. El zaguero formaba parte del combinado trasandino desde el ciclo hacia el Mundial de Rusia 2018.

Luego de la salida de Ricardo Gareca como entrenador de la Roja, el seleccionado comienza a pensar en la cita del 2030 tras no poder clasificarse al evento en las últimas tres Eliminatorias. De esta manera, en Chile comenzaron con una limpieza generacional en la que habría caído el defensor de 31 años.

La Roja aprovechará la ventana internacional para disputar un partido amistoso ante su par de Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico. El duelo se llevará a cabo el 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, ubicado en Santiago de Chile.

A pesar de la mala noticia para Paulo Díaz, Gallardo podrá contar con él durante la 12° fecha del Torneo Clausura cuando River recibe a Sarmiento de Junín el domingo 12 de octubre. A pesar de su presencia, el Muñeco no tendrá entre sus filas a Gonzalo Tapia, quién si representará a Chile.

Los convocados de Chile para la ventana de octubre

ARQUEROS

– Lawrence Vigouroux – Swansea City (GAL)

– Thomas Gillier – CF Montreal (CAN)

– Jaime Vargas – Deportes Recoleta

DEFENSORES

– Fabián Hormazábal – Universidad de Chile

– Francisco Salinas – Coquimbo Unido

– Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)

– Guillermo Maripán – Torino FC (ITA)

– Benjamín Kuscevic – Fortaleza (BRA)

– Francisco Sierralta – Auxerre (FRA)

– Gabriel Suazo – Sevilla FC (ESP)

– Nicolás Díaz – Club Puebla (MEX)

MEDIOCAMPISTAS

– Rodrigo Echeverría – Club León (MEX)

– Vicente Pizarro – Colo-Colo

– Marcelino Núñez – Ipswich Town (ING)

– Felipe Loyola – C.A Independiente (ARG)

– Lucas Assadi – Universidad de Chile

– Javier Altamirano – Universidad de Chile

DELANTEROS

– Ben Brereton Díaz – Derby County F.C (ING)

– Lucas Cepeda – Colo-Colo

– Clemente Montes – UC

– Gonzalo Tapia – Sao Paulo (BRA)

– Alexander Aravena – Gremio (BRA)

– Maximiliano Gutiérrez – Huachipato

