River hoy: la formación vs. Libertad, cuándo volverían los lesionados y la incómoda situación de Mastantuono en Madrid

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 11 de agosto de 2025, a días de enfrentar a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La probable formación, el motivo por el que Lautaro Rivero no puede ser inscripto, cuándo podrían volver los siete lesionados que tiene el plantel y el incómodo momento que vive Franco Mastantuono antes de sumarse al Real Madrid.

Cómo formaría River contra Libertad

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el probable once para jugar contra Libertad el próximo jueves es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja. Cabe destacar que Paulo Díaz será exigido, pero en caso de no llegar en condiciones, su lugar lo podría ocupar Juan Carlos Portillo, quien todavía no debutó con la casaca del Millonario.

¿Por qué River no puede inscribir a Lautaro Rivero para jugar contra Libertad?

River se apuró y ya entregó la lista con los cinco cambios permitidos para jugar los octavos de final y en la misma no ingresó Lautaro Rivero, aunque todo indica que -ante el panorama actual con tantos marcadores centrales lesionados- hubiese sido una fija, sobre todo después del gran nivel que mostró el pasado sábado ante Independiente. Como River ya dio la nómina con las modificaciones, no se pueden hacer cambios en la misma, la Conmebol solamente permite hacerlo en caso que se lesione algún arquero.

Los cinco cambios de River en la lista de buena fe de la Copa Libertadores

Juan Fernando Quintero por Manuel Lanzini

Matías Galarza Fonda por Gonzalo Tapia

Maximiliano Salas por Matías Rojas

Juan Carlos Portillo por Matías Kranevitter

Sebastián Boselli por Leandro González Pirez

¿Cuándo podrían volver los lesionados de River?

Actualmente, River cuenta con varios jugadores lesionados. De cara al duelo del próximo jueves podrían regresar Paulo Díaz y Sebastián Driussi, aunque no serán exigidos y si no están al 100% recién serían considerados para enfrentar a Godoy Cruz el próximo domingo. Por otra parte, Maxi Salas y Lucas Martínez Quarta dirían presente para la revancha de los octavos de final de la Libertadores. Quienes todavía tienen para dos meses más de recuperación son Maxi Meza y Agustín Ruberto, mientras que Germán Pezzella recién se reincorporaría entre marzo y abril de 2026.

Mastantuono y un incómodo momento en Madrid

En junio se confirmó que Franco Mastantuono pasaría al Real Madrid en una transferencia histórica para el fútbol argentino que le dejó a River nada más y nada menos que 45 millones de euros limpios. El pibe de Azul disputó su último partido en el Millonario el 25 de junio ante Inter en el Mundial de Clubes y recién el 2 de agosto llegó a Madrid, aunque en estas semanas se entrenó y siguió el plan alimenticio exigente de Xabi Alonso.

Pese a haber llegar a la capital española el pasado 2 de agosto, Mastantuono todavía no pudo pisar ni el Estadio Santiago Bernabéu, ni conocer el campo de entrenamiento, ni siquiera reunirse con el presidente ni el entrenador, eso se debe a que la FIFA lo prohíbe, con el fin de evitar la explotación laboral en menores, que para la ley Mastantuono lo es hasta el próximo jueves, pese a ser un jugador profesional.