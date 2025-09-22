River hoy: la formación vs. Palmeiras y cómo está Lautaro Rivero

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 22 de septiembre de 2025, con el foco puesto en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. El once que pondría desde el arranque Marcelo Gallardo, qué resultado necesita para clasificar a semifinales, cómo llega el equipo de Abel Ferreira y cómo se encuentra Lautaro Rivero, quien terminó con molestias el duelo ante Atlético Tucumán del pasado sábado.

La probable formación de River vs. Palmeiras

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, todo indica que River saldría a jugar contra Palmeiras con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. También existe la posibilidad que Enzo Pérez juegue por Juanfer Quintero y el mediocampo tenta un tinte más defensivo.

¿Qué resultado necesita River para avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025?

A River solamente le sirve ganar ante Palmeiras para aspirar a clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores. En caso de hacerlo por diferencia de un gol -sea cual sea el resultado- todo se definirá por penales, aunque si logra imponerse en Brasil por diferencia de dos tantos o más, los de Gallardo sacarán su boleto directo a las semis. Por otro lado, si empata o pierde será el punto final en la Libertadores 2025 para los de Núñez.

Martínez Quarta marcó el descuento de River ante Palmeiras. El encuentro finalizó 2 a 1 a favor de los brasileños. (Foto: Getty).

¿Cómo llega Palmeiras al partido contra River?

Palmeiras es uno de los mejores equipos de Sudamérica de los últimos años y su presente es muy bueno. Tras ganarle a River en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, los de Abel Ferreira se midieron ante Fortaleza por el Brasileirao y ganaron por 4 a 1. El Verdao marcha tercero en el Brasileirao con 49 unidades, aunque tiene un partido menos que el líder Flamengo -tiene 51 puntos- y uno menos que Cruzeiro, el único escolta.

Lautaro Rivero evoluciona bien y viajará a Brasil

El marcador central zurdo que mostró grandes rendimientos desde su regreso a River a mitad de año sufrió una molestia muscular el pasado sábado ante Atlético Tucumán. Entre domingo y lunes no presentó más dolor y será parte de la delegación del Millonario que viajará a San Pablo para jugar contra Palmeiras.

Lautaro Rivero. (Foto: Prensa River).

¿Dónde ver River vs Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

El duelo entre River y Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, a disputarse este miércoles a partir de las 21.30 horas se podrá ver a través de Disney+.

