Gallardo despeja dudas y ya tendría definida la formación de River para enfrentar a Palmeiras por la Copa Libertadores

River no la pasó nada bien el pasado miércoles ante Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, especialmente en el primer tiempo. El Verdao salió con todo y a los 6 minutos logró ponerse en ventaja mediante un cabezazo de Gustavo Gómez. Antes de la finalización de la primera mitad apareció Vitor Roque y estampó el 2 a 0, lo que daba la sensación de serie liquidada a favor de los brasileños, no tanto por el resultado en sí, sino por la diferencia en el juego entre ambos. Todo cambió en la segunda mitad, Marcelo Gallardo metió mano, los de Núñez mejoraron y todo finalizó 2 a 1 luego del descuento de Lucas Martínez Quarta.

Gallardo había decidido salir a jugar con tres centrales en el fondo, dos laterales adelantados, tres volantes y dos delanteros, pero claramente no fue la estrategia ideal para jugar contra un equipo de la talla de Palmeiras. No fue casualidad que cuando rompió ese esquema defensivo, pasó a jugar con línea de 4 atrás y sumó un volante, el equipo mejoró considerablemente, por lo que se estima que en Brasil saldrá a jugar con ese esquema.

¿Cómo formaría River contra Palmeiras?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, todo indica que River saldría a jugar contra Palmeiras con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. También existe la posibilidad que Enzo Pérez juegue por Juanfer Quintero y el mediocampo tenta un tinte más defensivo.

¿Qué necesita River contra Palmeiras para avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores?

A River solamente le sirve ganar ante Palmeiras para aspirar a clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores. En caso de hacerlo por diferencia de un gol -sea cual sea el resultado- todo se definirá por penales, aunque si logra imponerse en Brasil por diferencia de dos tantos o más, los de Gallardo sacarán su boleto directo a las semis. Por otro lado, si empata o pierde será el punto final en la Libertadores 2025 para los de Núñez.

¿Dónde ver River vs Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

El duelo entre River y Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, a disputarse este miércoles a partir de las 21.30 horas se podrá ver a través de Disney+.

