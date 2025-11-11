Depende de sí mismo: las tres opciones que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Con la victoria de Argentinos Juniors ante Belgrano y la derrota de Deportivo Riestra a manos de Independiente, River ya tiene claro el panorama para la clasificación a la Copa Conmebol Libertadores de cara a una fecha para el cierre de la fase de grupos del Torneo Clausura.

Dependiendo de sí mismo en cierto punto, el equipo comandado por Marcelo Gallardo sabe que tiene tres opciones para clasificar al certamen continental. De lo contrario, jugará la Copa Conmebol Sudamericana y no estará en el torneo más importante de Sudamérica tras 11 años.

Las tres opciones que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores

Ganar el Torneo Clausura

La única forma en la que River depende de sí mismo es saliendo campeón de este certamen. Para esto, tendrá que clasificar a los octavos de final en la última fecha ante Vélez, y luego tener un buen desempeño en los playoff, en los que definirá las llaves como visitante.

Debido a que puede aspirar a terminar como máximo en un quinto puesto, el equipo comandado por Marcelo Gallardo tendrá un camino complejo en los playoff del Torneo Clausura, ya que por ubicación en la tabla tiene mayores posibilidades de jugar fuera del Más Monumental.

Quedar tercero en la tabla anual

La segunda opción que tiene el equipo de Gallardo es quedar tercero en la tabla anual y de esta manera quedar clasificado para jugar la segunda fase previa de la Copa Libertadores, y desde allí jugar dos llaves para meterse en la fase de grupos de este certamen.

Para que esto se dé, el Millonario no depende de sí mismo. Primero, deberá vencer a Vélez en Liniers, en una cancha en la que no gana desde 2019, y luego esperar que Argentinos Juniors pierda en su visita ante Estudiantes. En caso de que el Bicho empate, se definirá por diferencia de gol, que hoy es favorable para los de La Paternal.

Quedar cuarto en la tabla anual

Por último, la tercera opción para el Millonario es la de quedar cuarto en la tabla anual y depender de más resultados. Actualmente los de Gallardo están en esta posición, que es la primera que clasifica a la Copa Sudamericana. Para ingresar al certamen continental, tendrá que esperar que uno de los equipos que tiene por encima en la anual ganen el Torneo Clausura.

Así está la tabla anual

# Equipo Pts Pj G E P GF GC Dif 1 Rosario Central (Lib) 66 31 18 12 1 40 15 +25 2 Boca Juniors (Lib) 59 31 17 8 6 50 23 +27 3 Argentinos Juniors (Lib) 54 31 15 9 7 40 21 +19 4 River Plate (Sud) 52 31 14 10 7 41 24 +17 5 Deportivo Riestra (Sud) 51 31 13 12 6 31 18 +13 6 Racing Club (Sud) 50 31 15 5 11 41 29 +12 7 San Lorenzo (Sud) 50 31 13 11 7 26 20 +6 8 Tigre (Sud) 49 31 13 10 8 32 23 +9 9 Barracas Central (Sud) 48 31 12 12 7 38 34 +4 10 Lanús 47 31 12 11 8 30 23 +7 11 Huracán 46 31 12 10 9 28 26 +2 12 Independiente 44 31 11 11 9 36 25 +11

