River hoy: ultimátum de Brito a los jugadores, continuidad de Gallardo y decisión con Cristian Jaime

River atraviesa la semana de mayor tensión desde el regreso de Marcelo Gallardo como entrenador, porque ni siquiera el hecho de estar clasificado a las semifinales de la Copa Argentina logra apaciguar el malestar de sus hinchas ante la seguidilla de derrotas en el campeonato doméstico que complementan al golpe que significó la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras.

El último domingo, a causa de la derrota en el Estadio Monumental ante Sarmiento, la reprobación bajó desde las tribunas generando un clima que el propio presidente Jorge Brito intentó salir a calmar este martes, refiriéndose a la continuidad de Marcelo Gallardo y enviando un mensaje claro a los jugadores.

Ultimátum de Brito a los jugadores

Mientras el plantel prepara el duelo como visitante ante Talleres del próximo sábado en el que se buscará cortar con una racha de cuatro derrotas consecutivas en el Clausura, Jorge Brito envió un mensaje de máxima exigencia al grupo de futbolistas, que ofició como ultimátum.

“Cuando describí el contexto de jugadores nuevos y que les costó adaptarse, no digo que hay que esperar, hay que competir, hay que ganar y ahora. Lo que dije fue describir los 12 años que viví, pero no es una excusa. River es un club complejo y cuesta adaptarse, pero no dije que hay que darles tiempo de adaptarse, la competencia es ahora y tenemos que estar a la altura ahora mismo“, señaló en diálogo con ESPN F12.

River transita días de señalamientos, tanto al DT como al grupo de futbolistas.

La situación de Gallardo

Jorge Brito aseguró que cuentan con la confianza suficiente en Marcelo Gallardo como para esperar a que logre revertir el mal presente sin necesidad de tener que tomar una decisión antes de la evaluación que tanto la dirigencia como el entrenador realizarán a fin de año. No es un detalle menor en ese sentido que el primero de noviembre habrá elecciones de comisión directiva en el club.

Publicidad

Publicidad

“Yo creo que es importante entender que el momento de analizar es a fin de año o cuando terminen las competencias, porque hoy no podemos equivocar. Nos queda la Copa Argentina y la Copa de la Liga. Queda mucho por jugar este año. Yo creo que en lo que se refiere Marcelo hay que esperar hasta fin de año para hacer un balance y después uno analizará. Siempre analizamos”, remarcó.

La decisión del DT con Jaime

La buena prestación de Cristian Jaime en su debut con el primer equipo incluso cuando el partido terminó con una inesperada derrota ante Sarmiento en condición de local llevó a Marcelo Gallardo a tomar la decisión de no volver a bajar al juvenil a Reserva y mantenerlo entrenando con el plantel profesional.

El mediocampista categoría 2006 firmó un contrato a largo plazo con River, con finalización el 31 de diciembre de 2029. Además, tal como sucedió con otras joyas del Millonario, se le puso una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares como medida para blindarlo ante posibles intereses desde el exterior.

Publicidad