No se vio en TV: El llamativo gesto de Lucas Martínez Quarta a los hinchas de River tras la derrota contra Sarmiento

La dura derrota ante Sarmiento dejó una imagen del Monumental inédita en la era moderna de River. Más aún con Marcelo Gallardo en el banco de suplentes. Fue la sexta derrota en siete partidos y la gota que rebalsó el vaso de la paciencia de los hinchas. Tras el pitazo final, el murmullo de desaprobación se convirtió rápidamente en una silbatina atronadora que bajó desde los cuatro costados del estadio.

En ese preciso instante, los jugadores se congregaron en el círculo central para afrontar juntos el clima caldeado y despedir al público. Todos levantaron los brazos y aplaudieron débilmente, visiblemente invadidos por la frustración. Sin embargo, cuando el plantel enfiló para abandonar la cancha y dirigirse al vestuario, un gesto individual y solitario rompió el molde.

El protagonista fue Lucas Martínez Quarta, quien reaccionó de una manera particular a los últimos segundos de silbatina: el defensor fue el único que, en un claro acto de autocrítica, levantó ambos brazos y juntó sus manos en un inequívoco gesto de perdón hacia los hinchas, reconociendo el delicado momento que atraviesa el equipo.

La actitud del Chino no solo lo diferenció del resto de sus compañeros, que se marcharon en silencio y con la mirada perdida, sino que, por ejemplo, marcó un profundo contraste con la actitud de Paulo Díaz, el otro protagonista de la tarde por motivos opuestos y que supo generar una fuerte reprobación en los hinchas. Es que el chileno había sido captado por las cámaras abandonando el campo sin saludar, para luego regresar al grupo y permanecer con los brazos bajos, sin realizar el saludo.

El ultimátum de Jorge Brito a los jugadores

Mientras el conjunto de Marcelo Gallardo intenta ponerle fin de una vez por todas a su crisis deportiva, quien alzó la voz en River fue nada menos que su presidente. Y lo hizo con pocos pelos en la lengua. En una entrevista con ESPN, Jorge Brito envió un mensaje de máxima exigencia al grupo de futbolistas, que ofició como ultimátum.

“River es un club complejo y cuesta adaptarse, pero no dije que hay que darles (a los jugadores) tiempo de adaptarse, la competencia es ahora y tenemos que estar a la altura ahora mismos“, sostuvo el mandamás millonario. Y cerró: “Estamos convencidos que esto lo vamos a poder revertir, tenemos muchos jugadores de jerarquía y experiencia y un técnico que tiene muchísima experiencia. En estos momentos adversos en los que se conoce realmente a los jugadores y el cuerpo técnico“.

