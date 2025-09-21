6 frases de Marcelo Gallardo tras la derrota de River: el partido “perfecto” ante Palmeiras, el debut de los juveniles y la incomodidad vs. Atlético Tucumán

Con la mente puesta en la Copa Libertadores, River presentó un equipo alternativo y sufrió en Tucumán. El Millonario cayó 2-0 ante Atlético, con un rendimiento que encendió algunas alarmas y dejó más de una preocupación. El gran objetivo sigue siendo Palmeiras, y bajo ese contexto Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa para analizar lo sucedido y, sobre todo, lo que se viene.

Lo primero que hizo el DT fue reconocer el flojo nivel de su equipo. “Este partido estaba entre la serie con Palmeiras y era una prueba para aquellos que no venían jugando”, explicó, recalcando que el momento no dejaba de ser incómodo de planificar y desarrollar. Aunque enseguida fue tajante sobre la actuación: “No estuvimos bien ni colectivamente ni individualmente. Volvimos a sufrir un gol temprano y no fue un buen partido, para nada. Es difícil sacar buena conclusiones”.

En medio de esa derrota hubo también lugar para una señal positiva: los debuts de Agustín De La Cuesta y Thiago Acosta, dos juveniles del club. Gallardo resaltó que se trató de una chance producto de la necesidad, pero igualmente dejó un mensaje claro: “No es fácil jugar en la Primera de River. Requiere mucho trabajo, enfoque y no confundirse”. Y agregó: “Los trataremos de acompañar como lo venimos haciendo hasta ahora para que se sigan desafiando“.

El foco principal, de todos modos, está puesto en Brasil. Allí River deberá revertir el 1-2 contra Palmeiras en los cuartos de final de la Libertadores. “Para el miércoles será un partido que debemos estar frescos y bien recuperados, desde lo físico y desde las ideas”, remarcó. Y dejó una consigna interna: “Hay que ir a ganar a Brasil, no nos queda otra. Los jugadores tendrán la posibilidad de revertir un partido que jugaremos con una manera determinante”.

Gallardo insistió en que la llave está abierta y que la diferencia es mínima. “Necesitamos un buen partido, eso nos dará posibilidades”, afirmó. Y confió en que un River lúcido puede imponerse: “Un buen partido con buenas resoluciones nos pone ahí, vamos a jugarlo como tiene que ser”.

Bajo esa esperanza, otro tema que no pasó desapercibido fue la pelota parada. En los últimos dos partidos, el equipo recibió tres goles por esa vía (Gustavo Gómez con Palmeiras, Clever y Loco Díaz con Tucumán). Consultado al respecto, el Muñeco, tajante, explicó: “No es una cuestión de cómo marcar, sino de atención. Requiere un enfoque mental absoluto, porque se entrena y se observa, pero después está la resolución en el campo”.

El cierre de la conferencia fue con un mensaje de confianza en su plantel. Al margen del gol de diferencia que separa a River de igualar la serie con el Verdao, Gallardo rescató los argumentos futbolísticos que le permiten ilusionarse: lo hecho en el segundo tiempo en el Monumental. “Con el resultado adverso mostramos una cara distinta, esa que tenemos que ver”, sentenció.

Y subrayó: “Vamos a tener que ser determinantes y hacer valer lo que hagamos. Ellos tienen jerarquía, nosotros también”. Así, entre autocrítica y esperanza, el entrenador dejó claro que todas las fichas están puestas en el duelo de San Pablo.

