La reacción de Lionel Messi tras el triunfo de Ousmane Dembélé en el Balón de Oro 2025

El astro argentino y ganador en ocho oportunidades del galardón, no tardó en saludar al flamante mejor jugador del mundo.

Por Nahuel De Hoz

Lionel Messi y Ousmane Dembélé en la etapa que compartieron en Barcelona.
© GettyLionel Messi y Ousmane Dembélé en la etapa que compartieron en Barcelona.

Este lunes 22 de septiembre fue un día muy importante para el fútbol: Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025. Después de largos meses de una verdadera incertidumbre, el francés venció a Lamine Yamal y se convirtió en el mejor jugador del mundo durante la última temporada. Y como no podía ser de otra manera, Lionel Messi reaccionó ante este reconocimiento.

Los 35 goles, 16 asistencias y 5 títulos durante la temporada 2024/25 fueron más que suficientes para que el delantero de París Saint-Germain se quede con el galardón individual más deseado por todos los futbolistas. Su impresionante nivel durante prácticamente un año, lo llevó a ser homenajeado por la mítica revista France Football como el más destacado de todos en el ambiente.

Lo cierto es que solamente unas horas más tarde de la ceremonia, Dembélé subió un posteo a su cuenta personal de Instagram con una imagen de él y el Balón de Oro, acompañado de una frase, al cual Messi no tardó en reaccionar. “Grande Ous!!! Felicidades me alegro mucho por vos. Te lo merecés”, comentó en la publicación el campeón del mundo desde su perfil de la red social.

En su primer posteo público siendo el mejor futbolista del planeta, el veloz extremo escribió unas palabras que reflejan su sentimiento en este momento tan especial en su carrera a sus 28 años. En cuanto a eso, el crack que brilla en PSG escribió: “Tanta alegría, orgullo y emoción. Un sueño hecho realidad. Gracias a todos los que siempre me han apoyado a lo largo de este viaje”.

Bien cabe destacar que Messi y Dembélé fueron compañeros en Barcelona durante cuatro temporadas completas. Allí y siempre que el francés era tenido en cuenta, compartieron equipo muchísimas veces y tiraron paredes en reiteradas ocasiones. Luego, el astro rosarino dejó la institución y se marchó a PSG, mientras que el europeo siguió su camino pero dos años más tarde en el tiempo.

Lo curioso es que Ousmane arribó a París Saint-Germain para reemplazar a Lionel, que se marchó en condición de libre para vestir la camiseta de Inter Miami. Desde entonces, no hizo más que ganarse la confianza de los entrenadores y de los hinchas a base de rendimiento. Su repertorio de velocidad, gambetas, goles y asistencias, lo llevaron a tener este inmenso presente.

