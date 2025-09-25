Es tendencia:
Qué canal pasa Sao Paulo vs. Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Tras la victoria de los ecuatorianos, los equipos se vuelven a enfrentar este jueves en Brasil.

agustín vetere

Sao Paulo y Liga de Quito se juegan el boleto a semifinales.
© GettySao Paulo y Liga de Quito se juegan el boleto a semifinales.

La Copa Libertadores 2025 está en etapa de definición y este jueves quedará conformado el cuadro de semifinales con solo tres partidos por delante para conocer al nuevo campeón. Luego de las clasificaciones de Racing y Palmeiras, esta noche se disputarán las últimas dos llaves de los cuartos de final.

En el Estadio Morumbí, Sao Paulo recibirá este jueves a Liga de Quito por el partido de vuelta ante la urgencia de dar vuelta un resultado complicado. Es que los ecuatorianos se impusieron por 2-0 como locales y dejaron a los de Hernán Crespo al borde del abismo.

¿Qué canal pasa Sao Paulo vs. Liga de Quito por la vuelta de los cuartos de final?

Desde la 19, hora argentina, el compromiso entre Sao Paulo y Liga de Quito se podrá sintonizar a través de FOX Sports y Disney+. El Tricolor necesita imponerse por dos goles para forzar los penales o por tres o más para acceder directamente a semifinales.

¿A qué hora juegan Sao Paulo vs. Liga de Quito, país por país?

  • 19.00: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 18.00: Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Este-EST)
  • 17.00: Ecuador, Perú, Colombiay Estados Unidos (Central-CST)
  • 16.00: Estados Unidos (Montaña-MST) y México
  • 15.00: Estados Unidos (Pacífico-PST)

Así está el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores

  • PALMEIRAS vs. Sao Paulo (0) o (2) Liga de Quito
  • RACING vs. Flamengo (2) vs. (1) Estudiantes de La Plata.
agustín vetere
Agustín Vetere

