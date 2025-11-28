Mientras a River no le queda más opción que esperar a que Boca o Argentinos Juniors conquisten el título en el Torneo Clausura 2025 para poder clasificarse a la Copa Libertadores de 2026, un ex jugador del club estuvo involucrado por la negativa en la confirmación de la participación en el certamen continental de otro campeón como Fluminense.

Al que le tocó sufrir fue a Hernán Crespo, quien incluso sonó como posible reemplazo de Marcelo Gallardo cuando pareció que el segundo ciclo en El Millonario podía llegar a su fin. Su Sao Paulo, que tiene en el plantel a Enzo Díaz y Gonzalo Tapia, fue vapuleado por el Fluminense de Luis Zubeldía, que lo derrotó por 6-0 en el partido correspondiente a la jornada 36 del Brasileirao y aseguró cuanto menos jugar los playoffs previos a la fase de grupos, con grandes chances de consumar la clasificación directa en las próximas fechas.

Fluminense volverá a jugar Copa Libertadores tras perderse la edición de este año. (Getty).

El Flu, campeón de la edición 2023 de la Copa Libertadores tras derrotar a Boca en la final, había tenido que conformarse este año con jugar la Copa Sudamericana, quedando eliminado en cuartos de final a manos de Lanús, equipo que finalmente se quedó con el título tras imponerse en la final al Atlético Mineiro.

Sao Paulo, que sí participó de la presente Copa Libertadores siendo eliminado en cuartos de final por Liga de Quito, ya no tiene chances de jugar la del próximo año por encontrarse a ocho puntos de distancia del último de los equipos que estaría ingresando a los playoffs previos, con solo dos jornadas por disputarse.

La decepción de Crespo tras la goleada

Hernán Crespo no ocultó su decepción por la dura derrota que sufrió Sao Paulo visitando al Fluminense, que además lo dejó sin ninguna posibilidad de acceder a la Copa Libertadores del año próximo. “Los hinchas no merecen pasar por estas cosas. La gente sabe que tenemos muchas cosas para mejorar, yo sabía que no teníamos dinero para reforzarnos. Yo fui muy claro. Estamos planificando el futuro. Tengo las ideas claras, se lo que debo hacer y estoy confiando en lo que dijo la directiva, que en enero habrá dinero”, manifestó el DT.

Y agregó: “Quiero lo mejor para São Paulo y creo que puedo ser parte de ello y una solución. Confiar en que las cosas sucederán es parte de mi vida. No puedo explicar por qué le tengo tanto cariño a São Paulo, pero es así”.

