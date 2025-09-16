River y Palmeiras pondrán primera por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El próximo miércoles, a partir de las 21.30 horas, los de Marcelo Gallardo recibirán a los de Abel Ferreira por el partido de ida. El encuentro será en el Estadio Monumental, donde se espera la presencia de más de 83 mil espectadores del Millonario, mientras que habrá unos dos mil del Verdao.

¿Por qué en Brasil llaman Caldeirao infernal al Monumental?

Desde hace años que en Brasil denominan al Estadio Monumental como un Caldeirao infernal, que traducido al español sería un caldero infernal. La forma del estadio, la pasión con la que se viven los partidos allí, el hecho de ver a las populares bien cerca de los arcos con los hinchas saltando y cantando son algunos de los motivos por los que en el país vecino se respeta tanto a la hincha de River.

Así fue el recibimiento de River vs. Atlético Mieniro en 2024. (Foto: Getty).

¿Cómo será el recibimiento de River vs. Palmeiras?

En River se está preparando un recibimiento especial para el duelo del próximo miércoles ante Palmeiras. Los hinchas saben muy bien que juegan su partido y por eso habrá unos 44 mil globos tipo pendorchos blancos y rojos, además de 200 tiras que caerán desde las plateas altas a las tribunas inferiores, por otro lado, se desplegarán algunas banderas de gran tamaño, entre ellas la que tiene la forma de la camiseta de 2018 con la leyenda El más Gr4nde de la historia. Cabe aclarar que, en esta oportunidad, no habrá bengalas ni fuegos artificiales adentro de la cancha, aunque sí desde afuera, con el fin de evitar multas por parte de la Conmebol.

El antecedente vs. Atlético Mineiro

Por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2024, River recibió a Atlético Mineiro y debía levantar el 3 a 0 sufrido en contra en Belo Horizonte. Aquella noche valió todo: miles de bengalas de todo tipo, bombas de humo y una pasión desbordante hicieron que ese recibimiento recorra el mundo, literalmente era imposible ver por la cantidad de humo que había. Si bien nadie salió lastimado ni hubo incidentes, la Conmebol no permite el uso de pirotecnia y por eso sancionó al Millonario con una multa económica y la imposibilidad de llevar público al primer partido en condición de local de la edición 2025.

