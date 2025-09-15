Mientras Abel Ferreira cobra 6,7 millones de dólares en Palmeiras, esto gana Marcelo Gallardo en River

El próximo miércoles, a partir de las 21.30 horas, River y Palmeiras se verán las caras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental. El Millonario llegó a esta instancia luego de superar por penales a Libertad, mientras que el Verdao goleó a Universitario de Perú en los octavos de final. Quienes tienen un rol importante en esta eliminatoria son Marcelo Gallardo y Abel Ferreira, entrenadores de ambos equipos.

¿Cuánto cobran Gallardo en River y Abel Ferreira en Palmeiras?

Luego de ocho años y medio, Marcelo Gallardo dejó River a fines de 2022, pero regresó al club a mediados de 2024 y allí firmó hasta fines de 2025. Si bien su contrato tiene bonus por objetivos, el mismo ronda los 7 millones de dólares anuales aproximadamente. Por su parte, Abel Ferreira arribó al Verdao en 2020 y en la actualidad firmó un contrato en el que percibe unos 3 millones de reales al mes, lo que anualizado da 36 millones de la misma divisa, que convertido a dólares serían unos 6.700.000.

Gallardo marcó una era en River

Sin lugar a duda, Marcelo Gallardo se convirtió en el entrenador más importante de la historia de River. Asumió en el cargo a mediados de 2014 y en su primer semestre fue campeón de la Copa Sudamericana, al año siguiente conquistó la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana y la Suruga Bank. Continuó ganando en los años siguientes, pero lo mejor llegaría en 2018, cuando le ganó a Boca las finales de la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores. Permaneció en el cargo hasta fines de 2022 y luego regresó a mediados de 2024. En total, acumula 14 títulos.

ver también Luis Belli, candidato a presidente de River: “Fue un error hacerle una estatua a Gallardo”

Abel Ferreira hizo lo propio en Palmeiras

Quien también marcó una era en Palmeiras es Abel Ferreira, el entrenador portugués que arribó al club en 2020 y se mantiene hasta los días que corren. Fue campeón de la Copa Libertadores en dos oportunidades, también obtuvo el Brasileirao en dos ocasiones y logró hacer del Verdao el equipo más dominante del continente de los últimos cinco años.

Abel Ferreira. (Foto: Getty).

El recordado cruce entre River y Palmeiras en 2021

En los primeros días de 2021 se disputó la semifinal de la Copa Libertadores 2020, la cual tuvo un calendario particular producto de la pandemia. Por esa instancia, River y Palmeiras se vieron las caras. La ida se disputó en la cancha de Independiente -porque el Monumental estaba en obra- y el Verdao se impuso por 3 a 0, la revancha fue 2 a 0 para los de Núñez en Brasil, pero no alcanzó, pese a haber sido ampliamente superior. Una vez finalizado el encuentro, Abel Ferreira se acercó a Marcelo Gallardo, lo abrazó un largo rato y le habló al oído mientras el Muñeco agradecía el gesto con cierta incomodidad.

Publicidad

Publicidad

ver también El premio millonario que le dará la Conmebol a River si supera a Palmeiras y pasa a la semifinal de la Copa Libertadores