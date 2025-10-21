Es tendencia:
Sandra Rossi, la neuróloga de River, reveló la clave del éxito de Julián Alvarez

Sandra Rossi, especialista en neurociencia, reveló detalles de su trabajo con la Araña durante el tiempo que coincidieron en River.

Germán Carrara

Sandra Rossi se refirió a la mente altamente competitiva que tiene Julián Alvarez, actual delantero del Atlético de Madrid.
Sandra Rossi, actualmente se encarga del departamento de neurociencia de River. Pero en el club millonario se encuentra desde que Marcelo Gallardo arribó como entrenador en el 2014. Desde entonces, acompañó a cientos de jugadores que pasaron por el plantel profesional, tanto en el proceso del Muñeco como en el período que Martín Demichelis duró como DT del primer equipo.

Y si bien ya van más de 10 años en su tarea ligada al fútbol, Julián Alvarez sigue siendo uno de los jugadores que más le impresionó. De hecho, la propia médica especialista en medicina deportiva (así se describe en su cuenta de Instagram) reveló que, no por nada, la Araña, que ya tuvo su paso por el Manchester City y que hoy es una pieza fundamental del Atlético de Madrid, es uno de los delanteros más importantes del mundo.

”Fue uno de los deportistas que más me impresionó en la ambición de ser mejor”, comentó Sandra Rossi, a raíz del atacante del colchonero, en una conversación que mantuvo con Infobae.

Y al respecto, explicó: ”Es muy difícil cuando estás primero en el ranking… Por ejemplo, en mi laboratorio tenemos como un ranking de los top 5. Él estaba uno, era el más rápido, el que mejor visión periférica tenía, el mejor en todo. Ni te digo si había alguno que lo superaba. Hasta que no volvía a estar primero no se iba del laboratorio”.

Asimismo, Rossi contó que Julián Alvarez, en medio de tratar de ser goleador de LaLiga y de la Champions League, aún sigue pendiente de estar en lo más alto de los futbolistas con los rasgos cognitivos más aceitados: ”Julián tenía una determinación, un hambre. Y te digo más, cuando ya se fue, me llamó y me preguntó ‘¿sigo uno en el ranking?’, yo decía ‘este es capaz de venir cuando vuelva a Buenos Aires”’.

Para cerrar, la profesional resaltó la actitud del nacido en Calchín de querer superarse a sí mismo: ”Es uno contra uno. Es mucho más fácil cuando vos luchás para llegar a la marca del otro. Porque la zanahoria la tenías ahí. Pero cuando sos solo vos, que no te relajes… hacer un tiempo, que ya es espectacular y decir ‘quiero ser más rápido’, eso ya te habla de otra cosa”.

Los números de Julián Alvarez en la temporada 2025/2026

Julián Alvarez, en lo que va de la temporada 2025/2026, suma 800 minutos sobre 10 partidos disputados con el Atlético de Madrid, con los cuales registró 7 tantos y 3 asistencias. Además, desde que es jugador colchonero exhibe 36 anotaciones y 11 pases gol en 67 presencias.

Germán Carrara
Germán Carrara

