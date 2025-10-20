La ventaja que Kylian Mbappé le saca a Julián Alvarez en LaLiga

Es cierto que Kylian Mbappé es el futbolista en la actualidad al que más cuesta seguirle el hilo en cuanto a cantidad de goles. Tanto por sus virtudes como por el nivel de los futbolistas que lo acompañan, quienes si no lo asisten son objetos de infracción dentro del área de manera permanente, lo que le brinda al francés chances inmejorables para marcar desde los 12 pasos.

De hecho, ya lleva 15 goles en la temporada (de los cuales 4 fueron por la pena máxima) en apenas 11 partidos. De esos gritos, 10 los registró en LaLiga y los otros 5 en la UEFA Champions League. Tales cifras, de momento, le están sirviendo al exjugador del París Saint-Germain para liderar la tabla de goleadores de ambas competencias.

En ese mismo sentido, en las últimas semanas, el que quedó algunos casilleros detrás es Julián Alvarez, quien asomó como la principal amenaza de Mbappé en el campeonato de la primera división del fútbol español con su doblete en el histórico Derbi Madrileño que el Atlético de Madrid se llevó por una goleada de 5 a 2.

Desde aquel cruce con el Real Madrid del pasado 27 de septiembre en el Estadio Metropolitano, la Araña no volvió a marcar goles por LaLiga. No celebró ni contra el Real Celta de Vigo ni ante Osasuna, estadística que le allanó el camino a Kylian Mbappé para que le saque una diferencia de 4 goles en la carrera por el Trofeo Pichichi.

Por su parte, el atacante de la Casa Blanca no hizo goles en solo uno de sus compromisos en lo que va de la campaña 2025/2026, que fue contra el Mallorca por la tercera fecha del torneo local. Luego le hizo 1 al Osasuna, 2 al Real Oviedo, 1 a la Real Sociedad, 1 al RCD Espanyol, 2 al Levante, 1 al Atlético de Madrid, 1 al Villarreal, 1 al Getafe, 2 al Marsella y 3 al Kairat Almaty.

Kylian Mbappé y Julián Alvarez, en modo Champions

Tanto Kylian Mbappé como Julián Alvarez buscarán sumar a nivel personal y colectivo esta semana por la Champions League. La Araña, con el Atlético de Madrid, se enfrentará este martes 21 de octubre al Arsenal en el Emirates Stadium de Londres, en tanto que el francés hará lo propio con el Real Madrid vs. Juventus en el Estadio Santiago Bernabéu el miércoles 22.

Por cierto, ambos duelos se llevarán a cabo bajo el marco de la tercera jornada de la Fase de Liga.

