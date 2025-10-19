España a los pies de Julián Alvarez: ”El pase que se inventó es una locura”

El Atlético de Madrid, con lo justo, derrotó 1 a 0 al Osasuna en el Estadio Metropolitano en uno de los partidos correspondientes a la novena jornada de LaLiga, y de esa manera se mantiene al acecho de que Real Madrid y Barcelona tropiecen para ir acercándose a la cima de la tabla de posiciones del campeonato español (los del Cholo se colocan cuartos con 16 unidades, a 6 del Barça y, de momento, a 5 del Madrid).

El tanto lo marcó Thiago Almada, en su retorno al Colchonero luego de la lesión que sufrió con la Selección Argentina en la fecha FIFA de septiembre, mientras que Julián Alvarez, como suele hacer, tuvo una actuación destacada para lo que fue, en definitiva, el cuarto triunfo de los dirigidos por Diego Simeone en el torneo local.

Al respecto de lo que fue la performance de la Araña este sábado 18 de octubre, los medios españoles, una vez más, exhibieron su admiración, exponiéndolo al nacido en Calchín como el jugador clave del Atlético de Madrid para ir por alguno de los objetivos de la temporada (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España, que son los posibles, y el anhelo y obsesión histórica que es la Champions League).

Marca: ”PRIMERA PARTE: El pase que se inventó para asistir a Baena en el gol anulado es una locura. Se le vio fino en ataque. Muy activo, aunque no encontró premio. SEGUNDA PARTE: Tuvo la más clara del partido, pero se la sacó Herrera de nuevo. Es un lujo tener un futbolista como la Araña. La estrella del equipo es el primer jugador en la presión. NOTA FINAL: 6”.

Diario AS: ”Dejó una asistencia mágica para Baena que tras convertirse en gol anuló el colegiado de forma controvertida. Mucha movilidad, esa soltura para bajar a recibir y participar en el juego, aunque Osasuna cerró bien los huecos. La tuvo tras el pase de Llorente, pero Herrera se la sacó con la punta de la bota. Aunque no fue un partido brillante, no se ahorra una carrera, sus coberturas son kilométricas. Una estrella que no para de dejarse la piel por el equipo. Sustituido en los últimos minutos tras su viaje con Argentina y con el Arsenal a la vuelta de la esquina”.

El Desmarque: ”Julián Álvarez (7): se acercó bastante al centro del campo a recibir el balón y generar jugadas de peligro. Y lo hacía a las mil maravillas. Repartió ocasiones a Baena y Griezmann. También las recibió, pero no consiguió materializarlas por culpa, principalmente, del partidazo de Sergio Herrera.

Mundo Deportivo: ”JULIÁN ÁLVAREZ | Incansable. Lo intentó de todas las maneras y no siempre pensando en sí mismo. Brutal el pase que le pegó a Baena en el gol anulado. Luego tuvo algunos buenos disparos que estuvieron cerca”.

Atlético de Madrid se pone en modo Champions League

El Atlético de Madrid se centra en lo que será su presentación de este martes 21 de octubre a las 21:00 horas CET contra el Arsenal en el Emirates Stadium, en uno de los partidos más trascendentales de la tercera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026. Vale recordar que el Colchonero cayó 1 a 0 ante el Liverpool en la primera jornada y venció 5 a 1 al Eintracht Frankfurt en la segunda.

