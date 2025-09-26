Xabi Alonso reveló las 4 virtudes de Franco Mastantuono que lo convierten en titular en su Real Madrid: “Me encanta”

El fichaje de Franco Mastantuono por el Real Madrid fue visto con cierto escepticismo en el comienzo, con dudas sobre dónde el juvenil argentino iba a encontrar un lugar en un plantel con figuras de la talla de Vinícius Jr., Kylian Mbappé, Rodrygo y Jude Bellingham en el ataque. Con jugadores como Endrick, Brahim Díaz y Arda Güler esperando también una oportunidad.

Sin embargo, Xabi Alonso no dudó y le entregó toda su confianza al argentino, con 18 años recién cumplidos y llegado desde River sin escala previa en el fútbol europeo. Y Mastantuono le ha respondido, ante Levante convirtió su primer gol, pero lo que el entrenador merengue ve en él va más allá y así lo explicó en conferencia de prensa.

Xabi Alonso se rindió ante Mastantuono. (Getty)

“Franco tiene muchísimas cosas buenas que para la edad que tiene y haber llegado hace un mes y poco más a un un país nuevo, a una liga nueva, a un club grande”, inició Xabi Alonso. Luego procedió a destacar sus cuatro principales virtudes que lo han llevado a ser titular en cinco de los siete partidos que jugó el Madrid esta temporada.

“La adaptación ha sido muy buena. Y me encanta la calidad que tiene, por supuesto, su personalidad, pero [principalmente] lo competitivo que es“, afirmó Xabi Alonso. “Tiene mucha energía; luego hay que ordenarlo, evidentemente, tiene que coger conceptos, pero esa energía, ese gen competitivo, es algo fundamental en nuestro equipo, en nuestro juego y estoy muy contento de que él lo haya traído“, agregó. “Lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo.”

Xabi Alonso se negó a revelar si Mastantuono será titular vs. Atlético de Madrid

Este sábado se disputará una nueva edición del derbi madrileño, en el Metropolitano, Atlético de Madrid y Real Madrid se verán las caras en un inicio de temporada con realidades muy diferentes.

Publicidad

Publicidad

El colchonero apenas suma dos triunfos en LALIGA y se ubica en el noveno puesto de la tabla, mientras que el merengue ganó sus seis partidos y lidera con puntaje ideal.

El Real Madrid inició la temporada con puntaje perfecto, ganando todos sus partidos. (Getty)

Sobre el once que alineará para enfrentar al equipo del Cholo Simeone, Xabi Alonso fue sumamente reservado. “Mañana se verá, tenemos a todos listos, recuperados después del partido en Valencia vs. Levante, no hay ningún tocado ni nada, así que mañana decidiremos, no puedo dar pistas”, declaró.

Publicidad