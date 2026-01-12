Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Sebastián Villa: “Si se da la oportunidad de pasar a River voy a aprovecharla”

El colombiano espera que haya acuerdo entre Independiente Rivadavia y el Millonario para definir su futuro en este mercado de pases.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Sebastián Villa
© @sebastian14villaSebastián Villa

La gran novela de este mercado de pases es la que protagonizan River y Sebastián Villa. El colombiano, de pasado en Boca, se manifestó abiertamente y expresó su deseo de llegar al Millonario. Sabe que no va a continuar en Independiente Rivadavia y busca continuar en Argentina.

A Marcelo Gallardo le gusta, Stefano Di Carlo dio el visto bueno y comenzó a negociar y desde Independiente Rivadavia pidieron 12 millones de dólares, una cifra que alejó a los de Núñez. Así y todo, el atacante colombiano todavía confía en que pueda darse el pase y en las últimas horas lo dejó bien en claro.

Villa habló de su posible llegada a River

En diálogo con un medio colombiano, a Sebastián Villa le preguntaron sobre su posible llegada a River y el atacante fue contundente: “Y soy futbolista y mi trabajo es jugar al fútbol, así que si se da la oportunidad la voy a aprovechar de la mejor manera. Esperemos que mi representante y Daniel Vila puedan llegar a un acuerdo. Hay varias ofertas por mí, así que esperemos la mejor”.

Villa ante Boca. (Foto: Getty).

Villa ante Boca. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Daniel Vila sobre el tema?

El presidente de Independiente Rivadavia dialogó con Fox Sports y afirmó: “Sebastián cumplió en Independiente, ese fue el compromiso que asumí con él y se lo voy a cumplir. En junio del año pasado tuvo una oferta importante para irse de Independiente, se quedó y puso condición ser el capitán del equipo“.

El presidente de Independiente Rivadavia afirmó que River lo llamó por Sebastián Villa: “Quedaron en darme una devolución”

ver también

El presidente de Independiente Rivadavia afirmó que River lo llamó por Sebastián Villa: “Quedaron en darme una devolución”

Además, agregó: “La verdad fue la mejor decisión que tomamos porque fue un líder tan positivo para el grupo, pero con el compromiso de que a fin de año iba a buscar otros horizontes y es lo que estamos buscando ahora”.

Publicidad

“Villa vale lo que pague el que lo compre. Estuvimos en conversaciones con el presidente de River, quedó en darme una devolución después de que le pasé un valor del jugador, pero no me volvió a llamar. Estarán evaluando, supongo“, cerró Daniel Vila.

DATOS CLAVE

  • El atacante Sebasti Sebastián Villa expresó públicamente su deseo de fichar por River Plate en 2026.
  • El club Independiente Rivadavia solicitó la cifra de 12 millones de dólares por el pase de Villa.
  • El dirigente Stefano Di Carlo inició las negociaciones para concretar el arribo del futbolista colombiano.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo sigue yendo al shopping a reventar la tarjeta de River y no se da cuenta de que esa fórmula fracasó

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
El presidente de Independiente Rivadavia afirmó que River lo llamó por Villa
River Plate

El presidente de Independiente Rivadavia afirmó que River lo llamó por Villa

Juanfer Quintero se refirió al posible arribo de Sebastián Villa: "Soy muy cercano"
River Plate

Juanfer Quintero se refirió al posible arribo de Sebastián Villa: "Soy muy cercano"

El posteo de Sebastián Villa a la espera de una resolución de su posible pase a River: “Lo bueno está en camino”
Fútbol Argentino

El posteo de Sebastián Villa a la espera de una resolución de su posible pase a River: “Lo bueno está en camino”

Tras la salida de Xabi Alonso, Real Madrid oficializó a Álvaro Arbeloa como su nuevo entrenador
Fútbol europeo

Tras la salida de Xabi Alonso, Real Madrid oficializó a Álvaro Arbeloa como su nuevo entrenador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo