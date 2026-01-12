Sebastián Villa: “Si se da la oportunidad de pasar a River voy a aprovecharla”

La gran novela de este mercado de pases es la que protagonizan River y Sebastián Villa. El colombiano, de pasado en Boca, se manifestó abiertamente y expresó su deseo de llegar al Millonario. Sabe que no va a continuar en Independiente Rivadavia y busca continuar en Argentina.

A Marcelo Gallardo le gusta, Stefano Di Carlo dio el visto bueno y comenzó a negociar y desde Independiente Rivadavia pidieron 12 millones de dólares, una cifra que alejó a los de Núñez. Así y todo, el atacante colombiano todavía confía en que pueda darse el pase y en las últimas horas lo dejó bien en claro.

Villa habló de su posible llegada a River

En diálogo con un medio colombiano, a Sebastián Villa le preguntaron sobre su posible llegada a River y el atacante fue contundente: “Y soy futbolista y mi trabajo es jugar al fútbol, así que si se da la oportunidad la voy a aprovechar de la mejor manera. Esperemos que mi representante y Daniel Vila puedan llegar a un acuerdo. Hay varias ofertas por mí, así que esperemos la mejor”.

Villa ante Boca. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Daniel Vila sobre el tema?

El presidente de Independiente Rivadavia dialogó con Fox Sports y afirmó: “Sebastián cumplió en Independiente, ese fue el compromiso que asumí con él y se lo voy a cumplir. En junio del año pasado tuvo una oferta importante para irse de Independiente, se quedó y puso condición ser el capitán del equipo“.

ver también El presidente de Independiente Rivadavia afirmó que River lo llamó por Sebastián Villa: “Quedaron en darme una devolución”

Además, agregó: “La verdad fue la mejor decisión que tomamos porque fue un líder tan positivo para el grupo, pero con el compromiso de que a fin de año iba a buscar otros horizontes y es lo que estamos buscando ahora”.

Publicidad

Publicidad

“Villa vale lo que pague el que lo compre. Estuvimos en conversaciones con el presidente de River, quedó en darme una devolución después de que le pasé un valor del jugador, pero no me volvió a llamar. Estarán evaluando, supongo“, cerró Daniel Vila.

DATOS CLAVE